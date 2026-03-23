Σημαντικές απώλειες καταγράφουν τη Δευτέρα τα πολύτιμα μέταλλα στις διεθνείς αγορές, με τον χρυσό, το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο να κινούνται σε πτωτική τάση, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές εμπορευμάτων.

Ο χρυσός υποχώρησε στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρας στα 4.375,80 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,35%, ενώ το ασήμι κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες της τάξης του 5,73%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 65,67 δολάρια. Πτωτικά κινήθηκε και η πλατίνα, η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των πολύτιμων μετάλλων, υποχωρώντας κατά 6,63% στα 1.839,90 δολάρια.

Απώλειες καταγράφηκαν και στο παλλάδιο, το οποίο διαμορφώθηκε στα 1.387 δολάρια με πτώση άνω του 4%.

Η διόρθωση στα μέταλλα αποδίδεται στη γενικότερη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν διεύρυνε τις απειλές του, προειδοποιώντας ότι θα στοχοποιήσει ακόμη και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που κατέχουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ενώ πλησιάζει η λήξη του τελεσιγράφου των 48 ωρών που έχει θέσει η Ουάσιγκτον για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προειδοποίηση από την Τεχεράνη σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς μέχρι σήμερα οι απειλές επικεντρώνονταν κυρίως σε στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλέον, στο στόχαστρο τίθενται και οικονομικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούν, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τον αμερικανικό στρατιωτικό προϋπολογισμό μέσω της αγοράς αμερικανικών ομολόγων.

Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ λήγει το βράδυ της Δευτέρας στην Ουάσιγκτον, με την ένταση να αυξάνεται καθώς η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά ενεργειακών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Παράλληλα, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στηρίζει πλήρως τη στάση των ΗΠΑ και καλεί και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Το Ιράν από την πλευρά του απειλεί ότι θα κλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο, εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του. Προειδοποιεί επίσης ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προκαλέσει άμεσες επιθέσεις σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, με ζημιές που χαρακτηρίζονται ως μη αναστρέψιμες και με μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τιμές πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones συνεχίζονται μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ αναχαιτίσεις πυραύλων αναφέρθηκαν σε αρκετές χώρες της περιοχής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές και οι επιθέσεις σε υποδομές, με εκρήξεις να αναφέρονται σε διάφορες περιοχές.