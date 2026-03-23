Το Μπρεντ κινείται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κοντά στα 99 δολάρια.

Σχετικά σταθερές διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να σταθμίσουν την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με την απόφαση της Ουάσιγκτον να χαλαρώσει προσωρινά τις κυρώσεις, επιτρέποντας την είσοδο εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Το Μπρεντ κινείται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κοντά στα 99 δολάρια. Η μικρή υποχώρηση των τιμών αποδίδεται κυρίως σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και σε χαμηλή ρευστότητα στις αγορές, ενώ η γενική τάση παραμένει ανοδική λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων και των προβλημάτων προσφοράς.

Η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει υψηλή, με αμοιβαίες απειλές για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαίου. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο και έχει περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η περιοχή έχει χάσει από 7 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως λόγω των συγκρούσεων και των περιορισμών στις μεταφορές. Παράλληλα, το Ιράκ ανακοίνωσε κατάσταση ανωτέρας βίας σε πετρελαϊκά πεδία που αναπτύσσονται από ξένες εταιρείες, ενώ η παραγωγή στη Basra Oil Company μειώθηκε σημαντικά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έλλειψη προσφοράς, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν προσωρινά να άρουν τις κυρώσεις για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, επιτρέποντας την πώλησή του στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει την προσφορά, ενώ ήδη διυλιστήρια στην Ινδία σχεδιάζουν να επαναλάβουν αγορές ιρανικού πετρελαίου, με χώρες της Ασίας να εξετάζουν αντίστοιχες κινήσεις.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση των τιμών, οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή περαιτέρω περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες.