Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις το Σάββατο (21.03.2026) εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, με δεκάδες τραυματίες καθώς το Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τις επιθέσεις.

Βίντεο από το εσωτερικό ενός σπιτιού στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, δείχνει τη στιγμή που ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς χτύπησε μια κοντινή κατοικημένη περιοχή της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων.

Ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων. Ανάλογη επίθεση υπήρξε λίγη ώρα αργότερα και στην πόλη Αράντ.

«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».

Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.

