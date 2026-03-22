Απειλές για χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.
«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).
Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.
Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.
Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες.
«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.
Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ για τον Περσικό Κόλπο08:50:25
Ο Αλί Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.
Σύμφωνα με τον Μουσαβί, το Στενό του Χορμούζ είναι παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση από το Στενό είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.
«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Ιρανός, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσα κατάστασης στο Στενό του Χορμούζ».
Αναχαιτίσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και drones στα ΗΑΕ08:23:32
Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε πως τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
Το Ισραήλ αναφέρει νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν08:10:57
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει μια νέα σειρά πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, στη συνέχεια μιας προηγούμενης σειράς επιθέσεων. Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα μέσα στην τελευταία ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.
Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί άμεσα στοιχεία για θύματα ή ζημιές από αυτή τη νέα εκτόξευση, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων και αντιποίνων από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.
Ανάλυση Reuters: Ο Τραμπ χάνει τον έλεγχο στον πόλεμο με το Ιράν07:31:23
«Με τη συμπλήρωση της τρίτης εβδομάδας του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει κατάσταση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια, καθώς οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται απομονωμένες από τους συμμάχους και περισσότερα στρατεύματα ετοιμάζονται να αναπτυχθούν», αναφέρει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αναλυτές.
«Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο», σχολίασε ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή. «Αυτή η κατάσταση αποτελεί την κύρια πηγή της απογοήτευσής του».
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, χωρίς σαφή ένδειξη για την επόμενη στρατηγική του κίνηση. Μπορεί να κλιμακώσει τις επιθέσεις, ακόμη και με κατάληψη ενεργειακών κόμβων όπως το νησί Χαργκ ή ανάπτυξη δυνάμεων κατά μήκος των ιρανικών ακτών για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων. Ωστόσο, ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή, αντιμετωπίζοντας δυσαρέσκεια από την αμερικανική κοινή γνώμη.
Από την άλλη, η κήρυξη «νίκης» και η απόσυρση θα δυσαρεστούσε τους συμμάχους στον Κόλπο, αφήνοντας τους αντιμέτωπους με ένα αποδυναμωμένο αλλά ακόμα επικίνδυνο Ιράν, ικανό να επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές και πιθανώς να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.
Ο πόλεμος φαίνεται να δοκιμάζει και τη στήριξη της βάσης του Τραμπ στο κίνημα MAGA. Αν και εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη, αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνέχιση της ανόδου των τιμών καυσίμων και η περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη βάση, που προσβλέεπι στις αρχικές δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ για σύντομη επιχείρηση, καταλήγει το δημοσίευμα.
Κατάρ: Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα07:30:19
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών του εμιράτου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας».
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.
Χτυπήματα στη Σουδική Αραβία07:29:39
Η Τεχεράνη επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό υδρογονανθράκων.
Σήμερα τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο την περιοχή του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας αναχαιτίστηκε και δύο προσγειώθηκαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ανέφερε επίσης, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, την καταστροφή αρκετών drones.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι αντιδρούν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.