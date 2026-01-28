Ο Πούτιν καλωσόρισε τον αλ- Σαράα στη Μόσχα παρά το γεγονός ότι έχει δώσει καταφύγιο στον έκπτωτο πρώην ηγέτη της Συρίας Άσαντ.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Τετάρτη, την ώρα που ο Ρώσος Πρέδρος επιδιώκει να εξασφαλίσει στρατιωτική παρουσία στη χώρα μετά την ανατροπή του πρώην συμμάχου του, Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε πριν από τη συνάντηση της Τετάρτης ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην «παρουσία των στρατιωτών μας στη Συρία», οι οποίοι βρίσκονται στην αεροπορική βάση Hmeimim και στη ναυτική βάση Tartus στις ακτές της Μεσογείου της Συρίας.

Το ταξίδι αυτό είναι το δεύτερο του αλ-Σαράα στη Ρωσία από τότε που κατέλαβε την εξουσία στη Συρία στα τέλη του 2024, σαρώνοντας τη χώρα προς τη Δαμασκό, και αναγκάζοντας τον Άσαντ να αυτοεξοριστεί στη Ρωσία.

{https://twitter.com/BREF_ACTUALITES/status/2016530753731834362}

«Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειές σας που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ενότητας των συριακών εδαφών και θα ήθελα να σας συγχαρώ που αυτή η διαδικασία αποκτά ισχυρή δυναμική. Πάντα υποστηρίζαμε την αποκατάσταση της ενότητας των συριακών εδαφών και το γνωρίζετε πολύ καλά. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειές σας προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι η ολοκλήρωση θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας της Συρίας. Σας συγχαίρουμε για αυτήν την πρόοδο» είπε ο Πούτιν καλωσορίζοντας τον αλ-Σαράα.

{https://twitter.com/mog_russEN/status/2016529889097314757}

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή τη δεύτερη επίσκεψη στη Ρωσία. Αυτή είναι η 13η επίσκεψη μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών μας και αύριο συμπληρώνεται ένας ολόκληρος χρόνος από την έναρξη των συρο-ρωσικών σχέσεων στη νέα εποχή της Συρίας. Ελπίζουμε στη συνέχιση των ρωσικών προσπαθειών προς μια πιο σταθερή και ανεπτυγμένη Μέση Ανατολή» απάντησε ο Σύρος πρόεδρος.

{https://twitter.com/mog_russEN/status/2016527646193263028}

Ο αλ-Σαράα, κάποτε μαχητής της Κάιντα που έγινε διοικητής των ανταρτών και πολιτικός στη συνέχεια, έχει υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση απέναντι στη Μόσχα, παρά το γεγονός ότι πέρασε χρόνια στο πεδίο της μάχης υπό τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Έχει δηλώσει ότι η Συρία δεν είναι σε θέση να ανταγωνίζεται τις παγκόσμιες δυνάμεις και έχει ζητήσει από τη Ρωσία να βοηθήσει τη Συρία στην ανοικοδόμηση της. Ταυτόχρονα, έχει δηλώσει ότι ο Άσαντ πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Ο Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο Πούτιν θα καλωσόριζε τον αλ-Σαράα για διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Δαμασκού αναπτύσσονταν από την πτώση της προηγούμενης συριακής κυβέρνησης. Αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει εάν θα συζητηθεί η έκδοση του Άσαντ στη Συρία. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα socila media δείχνουν την άφιξη του αλ- Σαράα στη χιονισμένη Μόσχα.

{https://twitter.com/visegrad24/status/2016459118672838909}

Για το Κρεμλίνο, σχολιάζουν οι NYT, διακυβεύεται η μοίρα του στρατιωτικού αποτυπώματος της Ρωσίας στη Συρία, το οποίο περιλαμβάνει την αεροπορική βάση Hmeimim και μια ναυτική βάση στην Tartus, στη Μεσόγειο, καθώς και την αεροπορική βάση στο Qamishli, στην κουρδική περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας, κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Αυτή την εβδομάδα, υπήρξαν αναφορές ότι η Ρωσία αποσύρει τις δυνάμεις της από το Qamishli. Η συριακή κυβέρνηση εγκαθιστά τον έλεγχο της κουρδικής περιοχής από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μια ομάδα κυρίως Κούρδων μαχητών που οι ΗΠΑ υποστήριξαν για να διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, αλλά την οποία η Ουάσινγκτον έχει έκτοτε εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό.

{https://twitter.com/GeopolitixM/status/2016527463950504002}

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση αλ-Σαράα μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει οποιαδήποτε αναζωπύρωση του Ισλαμικού Κράτους.

{https://twitter.com/GlobeWarReport/status/2016522868046332119}

Με πληροφορίες των NYT