Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, παρά το γεγονός ότι μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισε την παραγωγή αργού και προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία διυλιστηρίων κατά μήκος της ακτής του Κόλπου του Μεξικού, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη νευρικότητα της αγοράς απέναντι στους αντικρουόμενους παράγοντες προσφοράς και γεωπολιτικής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 28 σεντς ή 0,4%, στα 65,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε πτώση 24 σεντς ή 0,4%, στα 60,39 δολάρια το βαρέλι. Η πτωτική κίνηση σημειώθηκε παρά τις εκτιμήσεις ότι η κακοκαιρία οδήγησε σε απώλειες έως και 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, περίπου το 15% της συνολικής αμερικανικής παραγωγής, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες έθεσαν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις και επιβάρυναν τα ενεργειακά δίκτυα.

Αναλυτές και traders ανέφεραν ότι αρκετά διυλιστήρια στον Κόλπο του Μεξικού αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα λόγω του παγετού, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά καυσίμων. Ο Daniel Hynes της ANZ σημείωσε ότι, αν και οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι στην προσφορά είναι υπαρκτοί, η αγορά παραμένει επιφυλακτική, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου και συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή διευρύνει τις δυνατότητες του προέδρου Donald Trump να υπερασπιστεί αμερικανικές δυνάμεις ή να αναλάβει στρατιωτική δράση έναντι του Ιράν, εάν κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του OPEC+, οκτώ βασικά μέλη αναμένεται να διατηρήσουν την παύση στις αυξήσεις παραγωγής για τον Μάρτιο, στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου. Πηγές του οργανισμού ανέφεραν ότι η απόφαση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση της παραγωγής στο Καζακστάν, εξέλιξη που είχε συμβάλει πρόσφατα σε άνοδο των τιμών. Ωστόσο, η τρέχουσα διόρθωση δείχνει ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται με έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν τη διάρκεια και το πραγματικό αποτύπωμα των διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία.