Συνεχίζονται το Σάββατο οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι - Το σχόλιο του Ουκρανού προέδρου.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για συμβιβασμό.

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ η Μόσχα απαιτεί να παραχωρήσει η Ουκρανία το Ντονμπάς, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών, οι οποίες συνεχίζονται αύριο, επεσήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση.

«Έως τώρα, η ομάδα μας θα έπρεπε να είχε πάρει τουλάχιστον κάποιες απαντήσεις από τη Ρωσία. Αποτελεί κλειδί να είναι η Ρωσία έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε. Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς. Έχω ορίσει το πλαίσιο του διαλόγου για την αντιπροσωπεία μας», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά την ουσία των σημερινών συζητήσεων, ανέφερε ότι «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και τι αποτελέσματα θα έχει».

Ο Ζελένσκι κατέληξε τονίζοντας ότι «είναι απαραίτητο να μην έχει μόνο η Ουκρανία την επιθυμία για το τέλος του πολέμου και την επίτευξη πλήρους ασφάλειας, αλλά παρόμοια επιθυμία να προκύψει με κάποιο τρόπο και από τη Ρωσία».

Ουμέροφ: Συζητήθηκαν οι παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου

Η σημερινή συνάντηση επικεντρώθηκε στις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου και την «περαιτέρω λογική της διαπραγματευτικής διαδικασίας» με στόχο την πρόοδο προς μία «αξιοπρεπή και μόνιμη ειρήνη».

Αυτά ανέφερε σε ανάρτηση ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ουμέροφ και επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου.

Corriere della Sera: Σενάριο για παραχώρηση του Ντονμπάς έναντι 800 δισ. δολαρίων

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, δημοσίευμα της Corriere della Sera ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει 800 δισεκατομμύρια δολάρια με αντάλλαγμα την παραχώρηση του Ντονμπάς.

Η ιταλική εφημερίδα ανέφερε ότι προετοιμάζονται τέσσερα έγγραφα ως πιθανή βάση για μια μελλοντική συμφωνία. Ένα από αυτά φέρεται να προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, με αντάλλαγμα ένα οικονομικό πακέτο 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Δεύτερο έγγραφο περιγράφει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και την πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία σε αυτό το πλαίσιο.

Το τρίτο προσχέδιο, σύμφωνα πάντα με την Corriere della Sera, επικεντρώνεται στη σειρά με την οποία θα γίνουν τα βήματα: πρώτα παραχωρήσεις από την Ουκρανία και μόνο στη συνέχεια προγράμματα ανοικοδόμησης, τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν κυρίως στα χαρτιά. Ταυτόχρονα, παραμένει ασαφές εάν ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε εγγυήσεις ασφαλείας που περιλαμβάνουν την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.