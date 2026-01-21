Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε σύγκριση της Γροιλανδίας με την Αλάσκα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν αφορά διόλου τη Ρωσία τι θα συμβεί στη Γροιλανδία. Όμως, εκτίμησε πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ η απόκτησή της, κάνοντας μια σύγκριση με την Αλάσκα.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα εξετάζει την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού ηγέτη, ενώ έκανε πρόταση για την οικονομική ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας με ένα δισεκατομμύριο δολάρια, από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας.

«Το τι θα συμβεί στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου. Αλλά έχουμε εμπειρία από επίλυση παρόμοιων ζητημάτων με τις ΗΠΑ», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη σημερινή συνεδρίαση του συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

«Στον 19ο αιώνα η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ. Η Αλάσκα είναι περίπου 1.717.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι ΗΠΑ την αγόρασαν από εμάς έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε σημερινές τιμές, το ποσό θα ήταν 158 εκατομμύρια», περιέγραψε ο Ρώσος ηγέτης.

«Η Γροιλανδία είναι λίγο μεγαλύτερη, πιστεύω περίπου 2.166.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με βάση το ποσό που έδωσαν οι ΗΠΑ για να αποκτήσουν την Αλάσκα, η Γροιλανδία θα κόστιζε περίπου 200-250 εκατ. δολάρια. Σε σύγκριση με τις τιμές χρυσού εκείνη την εποχή, το ποσό θα μπορούσε να είναι ψηλότερο, πιθανόν πιο κοντά στο ένα δισεκατομμύριο. Αλλά πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντέξουν αυτό το ποσό. Και πιο σημαντικό, οι ΗΠΑ και η Δανία έχουν εμπειρία σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι η Δανία τους πούλησε τις Παρθένες Νήσους το 1917», συνέχισε το σκεπτικό του.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε πως «η Δανία πάντα αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία αρκετά σκληρά, αν όχι απάνθρωπα, σαν αποικία», αλλά σημείωσε πως πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα, το οποίο «είναι απίθανο να ενδιαφέρει κάποιον αυτή τη στιγμή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόσκληση για το «Συμβούλιο Ειρήνης» και η πρόταση του Πούτιν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρότασή του για συμμετοχή της Ρωσίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Όμως, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα ακόμα εξετάζει την πρόσκληση. «Πράγματι λάβαμε προσωπική πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία του», είπε και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Πάντα υποστηρίζουμε όποιες προσπάθειες έχουν στόχο την ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας και αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης στην αναζήτηση μιας λύσης για την ουκρανική κρίση», σημείωσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών θα εξετάσει τα έγγραφα που έλαβε και «θα συζητήσει με τους στρατηγικούς εταίρους μας για αυτό το ζήτημα», προτού δώσει η Μόσχα την απάντησή της.

Όμως, ο Πούτιν έριξε μια ιδέα στο τραπέζι για αυτή την πρωτοβουλία. «Προτού αποφασίσουμε για τη συμμετοχή μας και για το έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, δεδομένης της ειδικής σχέσης της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό, θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε στο Συμβούλιο Ειρήνης 1 δισ. δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είχε παγώσει η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε.

«Τα υπόλοιπα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση περιοχών που καταστράφηκαν από τις μάχες έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Συζητάμε αυτή την πιθανότητα με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν κατέληξε ότι θα συζητήσει αυτό το θέμα με τον Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη, όπως και με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ που επίσης φτάνουν στη Μόσχα αύριο προκειμένου να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την Ουκρανία.