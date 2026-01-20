Συνολικά τριάντα δύο άνθρωποι πέθαναν υπό κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) το 2025 — καθιστώντας τη χρονιά αυτή τη φονικότερη για την υπηρεσία εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ένας μετανάστης χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Τέξας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακές αρχές.

Ο 36χρονος Βίκτορ Μανουέλ Ντίας από τη Νικαράγουα, πέθανε στις 14 Ιανουαρίου στο Camp East Montana, ένα εκτεταμένο συγκρότημα σκηνών στη βάση Fort Bliss του αμερικανικού στρατού στο Ελ Πάσο. Η ICE έκανε λόγο για «πιθανή αυτοκτονία» αν κι επίσημη αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση.

Η ICE ανέφερε ότι ο Ντίας εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2024 και ότι δικαστής διέταξε την απέλασή του ερήμην τον Αύγουστο του 2025.

Ο Ντίας βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση από τις 6 Ιανουαρίου, όταν, σύμφωνα με την ICE, οι αξιωματικοί τον «εντόπισαν» στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής καταστολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα.

Συνελήφθη για παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και δύο ημέρες αργότερα, το προσωπικό ασφαλείας βρήκε τον Ντίας αναίσθητο. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του έπειτα από προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρικό προσωπικό του χώρου και τα πληρώματα επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών του Ελ Πάσο, ανέφερε η ICE.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ICE δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι όλοι όσοι βρίσκονται υπό κράτηση διαμένουν σε ασφαλή, προστατευμένα και ανθρώπινα περιβάλλοντα», ανέφερε η υπηρεσία σε δελτίο Τύπου.

Ο θάνατος του Ντίαζ είναι ο δεύτερος που αναφέρεται από την ICE στο κέντρο κράτησης Camp East Montana μέσα σε αυτόν τον μήνα.

Στις 3 Ιανουαρίου, ο 55χρονος Χεράλντο Λούνας Κάμπος από την Κούβα διαπιστώθηκε νεκρός «αφού παρουσίασε ιατρική επιπλοκή», ανέφερε η ICE. Η αιτία θανάτου του βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ICE στις 9 Ιανουαρίου.

Πηγή: ABC News