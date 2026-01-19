Δεν μένει αμέτοχος ο Καναδάς από τις εξελίξεις που «τρέχουν» στη Γροιλανδία.

Ο Καναδάς εξετάζει την πιθανότητα αποστολής μικρής στρατιωτικής ομάδας στη Γροιλανδία για να συμμετάσχει σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που γνωρίζει άμεσα τις εξελίξεις. Η πρόταση για την αποστολή έχει ήδη παρουσιαστεί στην κυβέρνηση και αναμένει την τελική έγκριση από τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην Αρκτική, καθώς οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή προσάρτηση της Γροιλανδίας δημιουργούν νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Ο Καναδάς επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμμάχων και τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ. «Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης», τόνισε ο Μαρκ Κάρνεϊ από την Ντόχα.

Την ίδια στιγμή, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη στείλει προσωπικό στη Γροιλανδία για προετοιμασία μεγαλύτερων στρατιωτικών ασκήσεων. Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ολλανδία προγραμματίζουν να συμμετάσχουν σε μελλοντικές στρατιωτικές ασκήσεις, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.