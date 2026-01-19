Ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου, όταν άνδρας άνοιξε πυρ στο δημαρχείο της πόλης Χρίμπσκα, 110 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρείς αστυνομικοί.

«Μέχρι στιγμής, τίποτα δεν υποδηλώνει τρομοκρατικό ή εξτρεμιστικό κίνητρο. Ούτε πρόκειται για επίθεση με πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα – όλα δείχνουν ότι πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με προσωπική σχέση», δήλωσε η αστυνομία στην πλατφόρμα X.

Μέτα την επίθεση, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Το πρακτορείο CTK ανέφερε ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο δήμαρχος της πόλης.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.