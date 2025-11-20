Η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας.

Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 42 ανθρώπων.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Η κυκλοφορία μεταξύ Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε και της πόλης Πίλσεν διακόπηκε και δεν αναμένεται να επανέλθουν τα δρομολόγια μέχρι το απόγευμα.

Το ατύχημα συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία, όπου τραυματίστηκαν περίπου 100 άτομα.

Στην Πολωνία, οι αρχές κατηγόρησαν την Τρίτη τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών για δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βοήθειας στην Ουκρανία.