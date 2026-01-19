Η ζωή στην Καμτσάτκα έχει σχεδόν σταματήσει λόγω των συνεχιζόμενων ισχυρών χιονοπτώσεων και των δυνατών ανέμων που επικρατούν εδώ και αρκετές ημέρες. Τα σχολεία είναι κλειστά, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ισχυρή χιονοκαταιγίδα έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, θάβοντας σπίτια στο χιόνι. Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν μεγάλη ποσότητα χιονιού έπεσε από στέγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι χιονοπτώσεις έσπασαν κάθε ρεκόρ. Ο δήμαρχος της πόλης, Γιεβγκένι Μπελιάεφ, έχει κηρύξει από την περασμένη Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούν να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για την απομάκρυνση του χιονιού.

Το ρωσικό υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνονται διασώστες να σκάβουν στο χιόνι για να φτάσουν σε ηλικιωμένους που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους.

Η ζωή στην Καμτσάτκα έχει σχεδόν σταματήσει λόγω των συνεχιζόμενων ισχυρών χιονοπτώσεων και των δυνατών ανέμων που επικρατούν εδώ και αρκετές ημέρες. Τα σχολεία είναι κλειστά, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς ολόκληρες γειτονιές είναι θαμμένες στο χιόνι.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για έντονες χιονοπτώσεις και επικίνδυνες συσσωρεύσεις πάγου σε περιοχές των διαμερισμάτων Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και Ελιζόφσκι. Οι ανατολικοί άνεμοι πνέουν με ταχύτητες 25 έως 30 μέτρων/δευτερόλεπτο και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 2 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Ο δήμαρχος Μπελιάεφ κατήγγειλε ότι οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων δεν απομάκρυναν εγκαίρως το χιόνι από τις στέγες και απλώς περίμεναν να περάσει η χιονοθύελλα.

Ο υπουργός Έκτακτων Καταστάσεων της Καμτσάτκα, Σεργκέι Λεμπεντέφ, δήλωσε ότι ένας 63χρονος άνδρας θάφτηκε από το χιόνι που έπεσε από τη στέγη μονοκατοικίας και οι γιατροί προσπάθησαν να τον σώσουν, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με πληροφορίες από ndtv