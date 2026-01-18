Εμπορικά αντίποινα ετοιμάζει η Ευρώπη. Στους σκληρούς η Γαλλία, λόγω δασμών από ΗΠΑ.

Έντονη διπλωματική και εμπορική αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκά κράτη, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε οκτώ χώρες της Ευρώπης, ως αντίδραση στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, με τους ανώτερους Ευρωπαίους διπλωμάτες να πραγματοποιούν συνομιλίες για την αντιμετώπιση της νέας αυτής κρίσης και τα μέλη του ΝΑΤΟ να δεσμεύονται για ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον. «Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις προσεχείς ημέρες.

Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία θα έρθουν αντιμέτωπες με δασμούς ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε οποιοδήποτε αγαθό αποστέλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσοστό που θα σκαρφαλώσει στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Στην αντεπίθεση η Ε.Ε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι οι δασμοί του Τραμπ θα ήταν λάθος, και ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ βαν Βιλ, χαρακτήρισε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου προς τους συμμάχους ως «εκβιασμό», καθώς οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών συνέχισαν να συσσωρεύονται.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα παροτρύνει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει το ισχυρό της μέσο κατά του εξαναγκασμού, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν με τους δασμούς στην αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία, ανέφερε το Agence France-Presse την Κυριακή, επικαλούμενο την ομάδα του.

Ο νόμος κατά του εξαναγκασμού, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλει τιμωρητικά οικονομικά μέτρα σε μια χώρα που επιδιώκει να επιβάλει μια αλλαγή πολιτικής και η εφαρμογή του απαιτεί ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών.

Την ίδια ώρα η ΕΕ εξετάζει επίσης την επανενεργοποίηση ενός πακέτου αντιδασμών έναντι αμερικανικών προϊόντων αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι καταρτίστηκαν σε απάντηση στις προηγούμενες οικονομικές απειλές του Τραμπ, αλλά ανεστάλησαν μετά την εμπορική συμφωνία των δύο πλευρών το περασμένο καλοκαίρι. Τα μέτρα θα επιβάλλουν δασμούς σε αμερικανικά αυτοκίνητα, βιομηχανικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά.

Η έκτακτη συνεδρίαση

Οι πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντήθηκαν την Κυριακή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά τις απειλές του Τραμπ με δασμούς στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Σε κοινή δήλωση, οι χώρες αυτές δήλωσαν ότι η στρατιωτική τους άσκηση «Arctic Endurance» εντάσσεται σε μια δέσμευση για την ενίσχυση της ασφάλειας «ως κοινό διατλαντικό συμφέρον» και «δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», δήλωσαν. «Είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Τη σταθερή και ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις τελευταίες εντάσεις που αφορούν τη Γροιλανδία υπογράμμισε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη.

Όπως ανέφερε, οι επαφές αυτές επιβεβαίωσαν την κοινή προσήλωση της ΕΕ σε βασικές αρχές, όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, καθώς και την αλληλεγγύη και στήριξη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει σαφής κοινή αντίληψη για το διατλαντικό συμφέρον που αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αρκτική, με καθοριστικό ρόλο του ΝΑΤΟ.

Ο Κόστα επισήμανε επίσης ότι τα κράτη-μέλη συμμερίζονται την εκτίμηση πως η επιβολή δασμών θα έπληττε σοβαρά τις διατλαντικές σχέσεις και θα ερχόταν σε αντίθεση με την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να προστατευθεί απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτή τη βούληση για εποικοδομητικό διάλογο με την Ουάσινγκτον σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων και με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των ευρωπαϊκών θέσεων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις προσεχείς ημέρες.

Οι απειλές κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει μεγάλη σκιά στο ΝΑΤΟ και έχουν θέσει σε αμφισβήτηση την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που υπέγραψε το μπλοκ με τον Τραμπ τον περασμένο Αύγουστο. Ο ηγέτης της μεγαλύτερης ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, έγραψε στο Twitter το Σάββατο ότι «η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», ένα συμπέρασμα στο οποίο είχαν ήδη καταλήξει οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι ευρωβουλευτές.

Η επικύρωση της συμφωνίας, η οποία θα μείωνε τους δασμούς της ΕΕ σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν, αναμενόταν έως τον Φεβρουάριο.

Ο Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι η Ευρώπη δεν θα αλλάξει πορεία στην αντίθεσή της στην κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, δηλώνοντας: «Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει – ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε πουθενά αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.

Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι δασμοί «θα διακινδυνεύσουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία». Το ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν στην Παραγουάη υπογράφοντας μια εμπορική συμφωνία με τέσσερις χώρες της Νότιας Αμερικής στο μπλοκ της Mercosur, θεωρείται ότι αιφνιδιάστηκε από τις τελευταίες απειλές του Τραμπ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος συνδέθηκε με τον Τραμπ λόγω της κοινής τους αγάπης για το γκολφ, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες στέκονται ενωμένες στην υποστήριξη της Δανίας και της Γροιλανδίας. «Οι δασμοί θα υπονομεύσουν τη διατλαντική σχέση και θα διακινδυνεύσουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», έγραψε στο X.

Ο αναπληρωτής καγκελάριος της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι η χώρα του θα απλώνει πάντα το χέρι στις ΗΠΑ στην αναζήτηση κοινών λύσεων, αλλά «δεν θα εκβιαστούμε και θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση».

Μιλώντας εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι η απόφαση του Τραμπ για τους δασμούς ήταν «εντελώς λανθασμένη», αλλά αρνήθηκε να πει εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα προβεί σε αντίποινα με τα δικά του αντίμετρα.