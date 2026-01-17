Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1), έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Σύμφωνα με το philenews.com, η περιοχή έχει αποκλειστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ πολλών ατόμων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Την ίδια ώρα, στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι' αυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

Δείτε εικόνες από το σημείο: