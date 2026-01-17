Πώς συνέβη το τροχαίο.

Η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Kianna Underwood, σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Η Underwood, 33 ετών- η οποία εμφανίστηκε στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς κωμικής σειράς «All That» το 2005- διέσχιζε τη διασταύρωση των οδών Watkins και Pitkin στο Μπράουνσβιλ όταν χτυπήθηκε γύρω στις 6:50 π.μ. από ένα μαύρο SUV Ford, ανέφεραν πηγές.

Βίντεο που εξασφάλισε η New York Post δείχνει το όχημα να συνεχίζει την πορεία του για περίπου ένα τετράγωνο, πριν το σώμα της γυναίκας πέσει από κάτω από το αυτοκίνητο. Η Άντεργουντ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στη διασταύρωση των οδών Osborn Street και Pitkin Avenue και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η 33χρονη είχε μόλις βγει από κατάστημα και φαίνεται πως διέσχιζε τον δρόμο με κόκκινο φανάρι, ενώ ο οδηγός ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο συνεχίζονται από τις αρχές της Νέας Υόρκης.

Ποια ήταν η Kianna Underwood

Εκτός από τον ρόλο της στο «All That» όπου πρωταγωνίστησαν οι Amanda Bynes, Nick Cannon και Kenan Thompson, η Underwood υποδύθηκε την Fuschia Glover, την ξαδέρφη του πρωταγωνιστή στη σειρά «Little Bill» του Nickelodeon, η οποία προβλήθηκε από το 1999 έως το 2004, σύμφωνα με τη σελίδα της στο IMDB.

Έπαιξε επίσης τον χαρακτήρα Tanessa Labelle στην κωμική ταινία του 1999 «The 24 Hour Woman» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και είχε περιορισμένη προβολή στους κινηματογράφους.

Η Underwood είχε επίσης έναν μικρό ρόλο στο «Death of a Dynasty», μια σατιρική ταινία του 2003 για τη βιομηχανία της χιπ χοπ με πρωταγωνιστή τον Kevin Hart. Πέρασε επίσης, ένα χρόνο ως θεατρική καλλιτέχνης, υποδυόμενη τη μικρή Inez κατά τη διάρκεια της πρώτης εθνικής περιοδείας του «Hairspray», σύμφωνα με το IMDB. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

