Οι προγραμματισμένες αναπτύξεις έρχονται καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει την αεράμυνα λόγω των επανειλημμένων ρωσικών παραβιάσεων του συμμαχικού εναέριου χώρου, όπως υποστηρίζει.

Η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο των ενισχυμένων αποστολών εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η Τουρκία προγραμματίζει τετράμηνη ανάπτυξη στην Εσθονία μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2026 και θα ακολουθήσει νέα αποστολή στη Ρουμανία, στο πλαίσιο κυκλικής εναλλαγής, από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, ανέφερε το υπουργείο.

Η Άγκυρα έχει συμβάλει σημαντικά στις επιχειρήσεις εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ που αποσκοπούν στην προστασία του συμμαχικού εναέριου χώρου σε καιρό ειρήνης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Είχαν προηγηθεί αποστολές αεροπορικής αστυνόμευσης στην Πολωνία μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021 και στη Ρουμανία μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Απριλίου 2024, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Τουρκία πρόκειται επίσης να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τον Ιούλιο.

Με πληροφορίες από Reuters