Η αναφορά της Κάγια Κάλας σε συνάντηση με τη Διάσκεψη των Προέδρων της Ευρωβουλής.

Στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος, ίσως είναι «καλή στιγμή» να αρχίσει κανείς να πίνει, είπε η Κάγια Κάλας σε ευρωβουλευτές, σύμφωνα με το Politico.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είχε συνάντηση με τη Διάσκεψη των Προέδρων της Ευρωβουλής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανέφερε ότι παρότι η ίδια δεν πίνει ιδιαίτερα, ίσως είναι η στιγμή να ξεκινήσει, δεδομένων των γεγονότων σε όλο τον πλανήτη, σύμφωνα με δύο άτομα που ήταν στην αίθουσα, που επικαλείται το Politico.

Η Κάγια Κάλας έκανε αυτό το αστείο όταν οι ευρωβουλευτές άρχισαν να εύχονται καλή χρονιά ο ένας στον άλλον. Κάποιοι από αυτούς παρατήρησαν ότι δεν είναι τόσο καλή η χρονιά, λόγω των παγκόσμιων γεγονότων.

Περίπου την ίδια ώρα με αυτή τη σύσκεψη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας συναντούσαν τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

Εν μέσω ανησυχιών στην Ευρώπη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στο Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Γάζα, ενώ υπάρχει και το ζήτημα της Βενεζουέλας. Όλα αυτά έχουν κάνει τα γεωπολιτικά το πιο πιεστικό ζήτημα για την ΕΕ.