Αντιμέτωπη με δύο νέες προτάσεις μομφής, οι οποίες ωστόσο δεν συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να υπερψηφιστούν από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, βρίσκεται σήμερα η γαλλική κυβέρνηση.

Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν από τον ακροδεξιό Έθνικό Συναγερμό και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία με αφορμή την έγκριση από την ΕΕ, παρά την αντίδραση της Γαλλίας, της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της MERCOSUR. Με δεδομένη ωστόσο την άρνηση του Σοσιαλιστικού κόμματος και του Ρεμπουπλικανικού κόμματος να τις υπερψηφίσουν, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι θα απορριφθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.