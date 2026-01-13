Το ζεύγος Κλίντον πλέον είναι αντιμέτωπο με κατηγορία για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν την Τρίτη να καταθέσουν στην έρευνα της Βουλής για τον Τζέφρι Έπσταϊν, κλιμακώνοντας μια πολύμηνη διαμάχη με τον βουλευτή Τζέιμς Ρ. Κόμερ, Ρεπουμπλικάνο από το Κεντάκι, και ουσιαστικά προκαλώντας τον να υλοποιήσει τις απειλές του να τους κατηγορήσει για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

«Κάθε άτομο πρέπει να αποφασίσει πότε έχει περάσει αρκετά και είναι έτοιμο να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον σε μια μακροσκελή επιστολή προς τον Κόμερ, την οποία δημοσίευσαν οι New York Times. «Για εμάς, τώρα είναι αυτή η ώρα» αναφέρουν.

Οι αδιάκοπες προσπάθειες του Κόμερ να τους αναγκάσει να καταθέσουν αντικατοπτρίζουν τη συνολική του προσέγγιση στην έρευνα της επιτροπής για τον Έπσταϊν. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, ο Κόμερ προσπάθησε να μετατοπίσει την εστίαση από τους δεσμούς του ΝτόναλντΤραμπ με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη και την απόφαση της κυβέρνησής του να κλείσει την έρευνά της για το θέμα χωρίς να δημοσιοποιήσει βασικές πληροφορίες. Αντ' αυτού, προσπάθησε να μετατοπίσει την προσοχή σε εξέχοντες Δημοκρατικούς που κάποτε συνδέονταν με τον Έπσταϊν και την επί χρόνια συνεργάτη του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Κόμερ έχει επανειλημμένα απειλήσει να καταδικάσει τους Κλίντον για περιφρόνηση του δικαστηρίου εάν δεν εμφανιστούν για καταθέσεις κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό συνήθως είναι ένα πρώτο βήμα για την παραπομπή κάποιου στο υπουργείο Δικαιοσύνης για δίωξη. Σημειώνεται ότι είχε ορίσει προθεσμία την Τρίτη για να εμφανιστεί ο Μπιλ Κλίντον και την Τετάρτη για την Χίλαρι Κλίντον.

Ωστόσο, ώρες πριν από την λήξη της προθεσμίας, οι Κλίντον ξεκαθάρισαν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να παρουσιαστούν στο Καπιτώλιο για να ανακριθούν από τον Κόμερ και τα μέλη της επιτροπής του. Υπέβαλαν μια οκτασέλιδη νομική επιστολή στην οποία εξηγούν γιατί θεωρούν τις κλητεύσεις «άκυρες και νομικά μη εκτελεστές». Στη συνέχεια με μια καυστική επιστολή που υπέγραψαν από κοινού, δεσμεύονται να πολεμήσουν τον Κόμερ για το θέμα για όσο χρειαστεί.

Στην επιστολή, οι Κλίντον σημείωσαν ότι είχαν προληπτικά παράσχει στον Κόμερ ένορκες καταθέσεις παρόμοιες με αυτές που είχε δεχτεί από επτά ή οκτώ άλλους πρώην αξιωματούχους, τους οποίους είχε επίσης κλητεύσει και στη συνέχεια είχε απαλλάξει από την κατάθεση ενώπιον της επιτροπής. Οι Κλίντον έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχουν καμία γνώση σχετική με την έρευνα.

Αλλά την Τρίτη, προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, κηρύσσοντας δημόσια πόλεμο στον Κόμερ για το θέμα με κινήσεις που φάνηκαν να αποτελούν την αφορμή για μια νέα δικαστική διαμάζη, όπως φαίνεται. Σε μια επιστολή που αναφέρεται στην καταστολή της μετανάστευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, τη χρήση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δίωξη των εχθρών του, ακόμη και την αντίθεση των Ρεπουμπλικανών στην επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης, οι Κλίντον κατηγόρησαν τον Κόμερ ότι ενδεχομένως να σταμάτησε το Κογκρέσο για να ακολουθήσει μια πολιτικά καθοδηγούμενη διαδικασία «που κυριολεκτικά έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει στη φυλάκισή μας».

«Είμαστε βέβαιοι ότι κάθε λογικός άνθρωπος εντός ή εκτός Κογκρέσου θα δει, με βάση όλα όσα δημοσιεύουμε, ότι αυτό που κάνετε είναι να προσπαθείτε να τιμωρήσετε όσους βλέπετε ως εχθρούς σας και να προστατεύσετε όσους θεωρείτε φίλους σας», έγραψαν οι Κλίντον.

Στην επιστολή, ανέφεραν ακόμη ότι είχαν προβλέψει ότι ο Κόμερ θα εξακολουθούσε να δίνει εντολή στην επιτροπή του ώστε να τους διώξει για περιφρόνηση και ότι περίμεναν να «δημοσιεύσει άσχετες, παλιές φωτογραφίες που ελπίζετε ότι θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση».

Πράγματι, το πρωί της Τρίτης, ο Κόμερ σχεδίαζε να δώσει την ομιλία του μπροστά σε μία κενή καρέκλα, που προοριζόταν για τον Μπιλ Κλίντον, προκειμένου να καταδείξει την απουσία του ώστε να μπορέσει άμεσα να κατηγορήσει το ζευγάρι για περιφρόνηση σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν.

«Οι Κλίντον δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα εμφανιστούν για να καταθέσουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μια εκπρόσωπος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. «Εάν οι Κλίντον δεν εμφανιστούν για τις καταθέσεις τους, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής θα ξεκινήσει διαδικασίες περιφρόνησης του Κογκρέσου».

Οι Κλίντον εργάζονταν παρασκηνιακά για μήνες για να αποφύγουν να εμφανιστούν στο Καπιτώλιο και να καταθέσουν. Ο επί χρόνια δικηγόρος τους, Ντέιβιντ Ε. Κένταλ, είχε προηγουμένως στείλει τρεις επιστολές εξηγώντας λεπτομερώς το επιχείρημά του ότι οι Κλίντον θα έπρεπε να υποχρεούνται να παρέχουν μόνο ένορκες δηλώσεις στην επιτροπή.

Σε μια πιο επιθετική νομική επιστολή που εστάλη στον Κόμερ τη Δευτέρα, οι συνήγοροι των Κλίντον έγραψαν ότι οι κλήσεις ήταν «άκυρες και νομικά μη εκτελεστές» επειδή δεν είχαν κανένα έγκυρο νομοθετικό σκοπό. Είπαν επίσης ότι ήταν «αδικαιολόγητες επειδή δεν αναζητούν σχετικές πληροφορίες και αποτελούν άνευ προηγουμένου παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών».

Η επιμονή του Κόμερ για μήνες να εμφανιστούν οι Κλίντον, ανέφεραν οι δικηγόροι, «μας φέρνει σε μια παρατεταμένη και περιττή νομική αντιπαράθεση».

Επικαλούμενοι συγκεκριμένη νομολογία σχετικά με τις κλητεύσεις του Κογκρέσου και τα συνταγματικά προηγούμενα, οι δικηγόροι έγραψαν ότι οι κλητεύσεις δεν ήταν τίποτα περισσότερο από «μια προσπάθεια δημόσιας παρενόχλησης και ντροπής του Προέδρου και της υπουργού Κλίντον και ένας απαράδεκτος σφετερισμός της εκτελεστικής εξουσίας επιβολής του νόμου».

Η προσπάθεια της επιτροπής να υποχρεώσει τους Κλίντον να καταθέσουν αυτοπροσώπως παραβίαζε τους περιορισμούς στην ερευνητική εξουσία του Κογκρέσου που έχουν περιγραφεί σε υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανέφεραν οι δικηγόροι και σημείωσαν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι πρέπει να υπάρχει «σύνδεση» μεταξύ των νομοθετικών στόχων των ερευνών και των μαρτύρων από τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες. Ο Κόμερ δεν είχε αποδείξει γιατί η εμφάνιση των Κλίντον θα ήταν σχετική, πρόσθεσαν. Ενθάρρυναν δε τον Κόμερ να «αποκλιμακώσει αυτή τη διαμάχη».

Με πληροφορίες των New York Times