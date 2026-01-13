Το F-117 Nighthawk δεν είναι μόνο ιστορία, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η καινοτομία και η στρατηγική τεχνολογία συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στον αέρα.

Παρά την επίσημη απόσυρσή του το 2008, το θρυλικό stealth μαχητικό F-117 Nighthawk εξακολουθεί να υπηρετεί την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και θα συνεχίσει να πετάει στους αιθέρες μέχρι και το 2034.

Η Ιστορία του Εμβληματικού Stealth Αεροσκάφους

Το F-117 Nighthawk ήταν το πρώτο επιχειρησιακό stealth (αόρατο) αεροσκάφος στον κόσμο. Το ανέπτυξε η Lockheed Skunk Works με στόχο την εκτέλεση επιθέσεων με ακρίβεια, σε υψηλής αξίας στόχους χωρίς να ανιχνεύεται από τα ραντάρ. Η χαρακτηριστική του σχεδίαση με επίπεδες, γωνιακές επιφάνειες και υλικά απορρόφησης ραντάρ (RAM) το καθιστούσε σχεδόν αόρατο.

Η πρώτη χρήση του F-117 έγινε το 1989 κατά την επιχείρηση Just Cause, ενώ η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ το αναγνώρισε επίσημα το 1988. Από τότε, αποτελεί σύμβολο της «αόρατης» τεχνολογίας και αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Παρά το γεγονός ότι ήταν αποκλειστικά αεροσκάφος για επιθέσεις, το F-117 έλαβε την ονομασία «F» (Fighter) για λόγους μυστικότητας και για να προσελκύσει τους καλύτερους πιλότους. Στην πραγματικότητα δεν διέθετε δυνατότητες αερομαχίας και ήταν ειδικά σχεδιασμένο για αποστολές ακριβείας κατά στόχων εδάφους.

Οπλισμός και Τεχνολογία

Το F-117 αποτελείται από όπλα που βρίσκονται στο εσωτερικό του, σε δύο θαλάμους βολής, στους οποίους μεταφέρει κυρίως βόμβες καθοδηγούμενες με λέιζερ και GPS. Το πιο γνωστό όπλο ήταν η GBU-27 Paveway III, κατάλληλη για διείσδυση σε καλά θωρακισμένους στόχους.

Η stealth τεχνολογία του περιλαμβάνει:

Επίπεδες και γωνιακές επιφάνειες που διαχέουν τα ραντάρ

Επικάλυψη με υλικά RAM

Χρήση υπέρυθρων αισθητήρων και λέιζερ για στόχευση αντί για ραντάρ

Αυτά τα χαρακτηριστικά επέτρεψαν στο F-117 να επιχειρεί με ακρίβεια και ασφάλεια σε εχθρικά περιβάλλοντα με πυκνή αεράμυνα.

Γιατί Το F-117 συνεχίζει να πετάει;

Σήμερα, τα αεροσκάφη F-117 που παραμένουν χρησιμοποιούνται για:

Δοκιμές νέων τεχνολογιών, όπως συστήματα ραντάρ, αισθητήρες υπερύθρων και υλικά stealth

Εκπαίδευση πιλότων για την προσομοίωση σύγχρονων stealth αεροσκαφών κατά των εχθρών

Προσομοίωση stealth πυραύλων cruise σε μεγάλες ασκήσεις

Αυτές οι δραστηριότητες είναι πιο ασφαλείς και οικονομικές από τη χρήση νέων, ενεργών αεροσκαφών όπως το F-22 Raptor ή το F-35.

Η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί 45 αεροσκάφη F-117, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 παραμένουν ενεργά. Όλα αναμένεται να αποσυρθούν στο μέλλον, με κάποια να δοθούν σε μουσεία και κάποια να αποσυρθούν πλήρως.

Η ανάπτυξη και η χρήση του F-117 έθεσε τα θεμέλια για τα σημερινά stealth αεροσκάφη, όπως το B-2 Spirit, το F-22 Raptor και το F-35 Lightning II. Ακόμα και σήμερα, δεκαετίες μετά την πρώτη του πτήση, παραμένει ένα πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης και δοκιμών για την αμερικανική αεροπορία.