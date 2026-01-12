Τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ προβάλλουν όλη μέρα σκηνές μαζικών φιλοκυβερνητικών διαδηλώσεων σε διάφορες πόλεις, πλάνα που είναι αδύνατο να επικυρωθούν καθώς παραμένει η καθολική απαγόρευση σε ίντερνετ και επικοινωνίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την είσοδο σε όλους τους διπλωμάτες και εκπροσώπους του Ιράν στις εγκαταστάσεις του μετά από την θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε η πρόεδρος του σώματος, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Την ίδια ώρα ομάδες ανθρωπίνψν δικαιωμάτων κάνουην λόγο για τουλάχιστον 648 θανάτους διαδηλωτών και πάνω από 10.600 συλλήψεις

«Δεν μπορεί να είναι η συνήθης πρακτική. Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και την ελευθερία του, σήμερα έλαβα την απόφαση να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε η Μετσόλα.

«Αυτό το Σώμα δεν θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος που έχει συντηρηθεί μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα το Ιράν κάλεσε διπλωμάτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας για να διαμαρτυρηθεί. Το ιρανικό ΥΠΕΞ προέβαλε στους διπλωμάτες ένα βίντεο με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους «ταραξίες» και τους ενημέρωσε πως οι κυβερνήσεις τους θα πρέπει να «αποσύρουν τις επίσημες δηλώσεις υποστήριξης των διαδηλωτών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

Στο Ιράν εξακολουθεί να υπάρχει διακοπή του διαδικτύου για πάνω από τρεις ημέρες, επομένως ελάχιστα από αυτά που αναφέρονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να επαληθευτούν άμεσα.

Ωστόσο, τα κυβερνητικά κανάλια φαίνεται να δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος σε πορείες και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυπληθούς στην Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε να χαιρετά και να διαδηλώνει μαζί τους. Δήλωσε ότι είναι «έτοιμος να ακούσει» τους διαδηλωτές για τις οικονομικές ανησυχίες τους, αλλά προειδοποίησε επίσης για «τρομοκρατικά στοιχεία» στο κίνημα. Οι διαδηλώσεις της Δευτέρας θεωρούνται ως κυβερνητική πρωτοβουλία για την προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου των δρόμων και της πολιτικής αφήγησης.

Γεμίζουν τα νεκροτομεία - Εκατοντάδες νεκροί

Στον απόηχο των διαδηλώσεων, ένα βίντεο, του οποίου η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε από το AFP, δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από ένα νεκροτομείο νότια της Τεχεράνης. ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνώρισαν τους νεκρούς ωςθύματα της καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Οι εικόνες δείχνουν δεκάδες πτώματα τυλιγμένα σε μαύρες σακούλες έξω από ένα νεκροτομείο Kahrizak και κάποιους που φαίνεται να είναι Ιρανοί που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το Σάββατο. Το νεκροτομείο είναι επίσημα γνωστό ως Κέντρο Εγκληματολογικής Διαγνωστικής και Εργαστηρίου της Επαρχίας της Τεχεράνης. Η ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι οι εικόνες «δείχνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν».

Παράλληλα, και η οργάνωση Hengaw, με έδρα επίσης τη Νορβηγία, ισχυρίζεται ότι έχει επιβεβαιώσει τις εικόνες, που όπως αναφέρει υποδεικνύουν ένα «έγκλημα σημαντικής κλίμακας και σοβαρότητας».

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις δυνάμεις ασφαλείας ότι χρησιμοποιούν πραγματικά πυρά για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και δύο εβδομάδες. Φοβούνται ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί.

Μία από τις ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθεί τον αριθμό των νεκρών στην τελευταία της ενημέρωση, έκανε λόγο για τουλάχιστον 648 διαδηλωτές που σκοτώθηκαν κατά την καταστολή από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Η ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι επαλήθευσε αυτόν τον αριθμό, αλλά εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος, δεδομένων των τρεχουσών δυσκολιών στην ανάκτηση πληροφοριών.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRNA) ανέφερε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 572 θάνατοι και περισσότερες από 10.600 συλλήψεις. Η ομάδα βασίζεται σε ένα δίκτυο ακτιβιστών εντός του Ιράν για την αναφορά της και ήταν ακριβής σε προηγούμενες αναταραχές. Παράλληλα, σχεδόν 600 διαμαρτυρίες έχουν πραγματοποιηθεί σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν, αναφέρει το HRNA.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει συνολικά στοιχεία για τα θύματα των διαδηλώσεων ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις αρχές να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στη χρήση βίας και να αποκαταστήσουν τις επικοινωνίες. Η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τους «μάρτυρες της αντίστασης», αναφερόμενος συγκεκριμένα στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν.

«Θα δώσουμε ένα αξέχαστο μάθημα στον Τραμπ»

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα», εάν κάνει πράξη τις απειλές του και οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, με αφορμή τις αιματηρές διαδηλώσεις. Είχε προηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές επεσήμανε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά είναι «πλήρως προετοιμασμένη» γι' αυτόν. Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων ακολουθούν αυτές του Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ, προτείνοντας να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, χαρακτήρισε τις μαζικές διαδηλώσεις «πόλεμο κατά των τρομοκρατών».

Το Ιράν διεξάγει έναν «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ο Καλιμπάφ σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για: οικονομικό πόλεμο, ψυχολογικό πόλεμο, «στρατιωτικό πόλεμο» με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και «πόλεμο κατά των τρομοκρατών». «Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στον εχθρό να επιτύχει τους στόχους του», είπε, πλαισιωμένος από τα συνθήματα «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν, θα απαντήσουν στοχεύοντας το Ισραήλ καθώς και τα αμερικανικά στρατιωτικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι γι' αυτόν»

«Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένο για αυτόν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας τους αντιπάλους της χώρας για τυχόν «λανθασμένους υπολογισμούς».

«Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε. Ο Αραγτσί είπε ότι το Ιράν είναι «πιο προετοιμασμένο» από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Με πληροφορίες του AFP/Guardian