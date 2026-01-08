Nέα στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία εισέπραξε περίπου 7,2 δισ. ευρώ το 2025 από εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην ΕΕ, με τα ευρωπαϊκά λιμάνια και τα ειδικά παγοθραυστικά πλοία Arc7 να διασφαλίζουν τη συνεχή ροή και επαναφόρτωση από το συγκρότημα της χερσονήσου Yamal στη Σιβηρία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούνται ότι τροφοδοτούν τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, καθώς νέα δεδομένα δείχνουν ότι το Κρεμλίνο κέρδισε έως και 7,2 δισ. ευρώ πέρυσι από την εξαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου του (LNG) στην ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες έχουν δεσμευτεί να απαγορεύσουν τις εισαγωγές ρωσικού LNG – φυσικό αέριο που έχει υπερψυχθεί για να είναι ευκολότερη η μεταφορά του - μέχρι το 2027, αλλά μια ανάλυση υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ακόμη μείωση στις τεράστιες ποσότητες που φτάνουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια από τη χερσόνησο Yamal της Σιβηρίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΜΚΟ Urgewald, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια τόνοι LNG μεταφέρθηκαν μέσω των πάγων του Αρκτικού Ωκεανού για να φτάσουν σε τερματικούς σταθμούς της ΕΕ το 2025, , αποφέροντας στο Κρεμλίνο 7,2 δισ. ευρώ.

Μάλιστα όπως αναφέρει η έκθεση, ενώ η Ευρώπη έχει μειώσει τις προμήθειες αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία, το μερίδιό της στις παγκόσμιες αποστολές από το Yamal αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο - φτάνοντας το 76,1%, από 75,4% το 2024.

Όπως διαβάζουμε στο Guardian, οι εισαγωγές παραμένουν νόμιμες, καθώς η ΕΕ εμφανίστηκε απρόθυμη να απαγορεύσει τις ρωσικές αποστολές LNG, ιδίως λόγω της εξάρτησης της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης από αυτή την ενεργειακή πηγή.

Μία από τις δύο ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες που λέγεται ότι αποτελούν τη λογιστική ραχοκοκαλιά για το Yamal LNG είναι η Seapeak, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τελευταία ανάλυση υποδηλώνει ότι η Seapeak μετέφερε το 37,3% του LNG του Yamal με τα πλοία της, ενώ η ελληνική Dynagas μετέφερε το 34,3%.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Sebastian Rötters, ακτιβιστής της Urgewald: «την ώρα που οι Βρυξέλλες πανηγυρίζουν τη νέα συμφωνία για τον τερματισμό του ρωσικού αερίου, τα λιμάνια μας συνεχίζουν να λειτουργούν ως επιχειρησιακός βραχίονας για τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό LNG της Ρωσίας».

«Στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη μια χρονιά συνέργειας. Δεν είμαστε μόνο πελάτες, είμαστε η απαραίτητη υποδομή που κρατά ζωντανή αυτή την μηχανή. Κάθε φορτίο που φτάνει στον τερματικό σταθμό της ΕΕ αποτελεί άμεση κατάθεση σε ένα ταμείο πολέμου που τροφοδοτεί τη σφαγή στην Ουκρανία. Πρέπει να σταματήσουμε να παρέχουμε το "οξυγόνο" για τα ενεργειακά κέρδη της Ρωσίας και να κλείσουμε τώρα το κενό του Yamal.»

Σημειώνεται πως το εργοστάσιο του Yamal στη Ρωσία εξαρτάται από την πρόσβαση σε λιμάνια της ΕΕ και από τη χρήση παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων LNG της κατηγορίας Arc7, τα οποία κατασκευάστηκαν ειδικά για το έργο αυτό.

Σύμφωνα με την Urgewald, 58 πλοία έφτασαν στον βελγικό τερματικό σταθμό το 2025, παραδίδοντας 4,2 εκατομμύρια τόνους LNG. Την ίδια περίοδο, μόνο 51 πλοία έφτασαν σε κινεζικά λιμάνια, παραδίδοντας 3,6 εκατομμύρια τόνους.

Συνολικά, 87 πλοία παρέδωσαν 6,3 εκατομμύρια τόνους LNG στα γαλλικά λιμάνια Ντινκέρκ και Μοντουάρ το 2025, καθιστώντας τη Γαλλία τον μεγαλύτερο εισαγωγέα. Η γαλλική ενεργειακή εταιρεία TotalEnergies παραμένει βασικός επενδυτής στο LNG Yamal της Ρωσίας.

Η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά λιμάνια επιτρέπει στα παγοθραυστικά πλοία να επιστρέφουν γρήγορα στην Αρκτική για να παραλάβουν περισσότερο αέριο, αντί να δεσμεύονται σε εβδομάδες ταξιδιού προς την Ασία.