Η κίνηση του σκύλου που προκάλεσε συγκίνηση.

Ένα ζευγάρι από το Μέριλαντ των ΗΠΑ, αποφάσισε να υιοθετήσει έναν γερμανικό ποιμενικό για να προστατεύει το σπίτι τους. Ωστόσο, πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι το νέο μέλος της οικογένειάς τους είχε άλλες προτεραιότητες, και αυτές ήταν απίστευτα γλυκές.

Στο viral βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Instagram τον Δεκέμβριο από τον χρήστη @lifeofdaxshepherd, ο Νταξ, ένας μεγάλος και χνουδωτός γερμανικός ποιμενικός, ανεβαίνει τις σκάλες κρατώντας στο στόμα του το αγαπημένο του λούτρινο παιχνίδι, έναν αλιγάτορα. Αντί να φυλάει το σπίτι όπως προοριζόταν, φαίνεται να ανεβαίνει για να κοιμηθεί μαζί με τους ιδιοκτήτες του, φέρνοντας μαζί του τον… «μικρό φίλο» του.

{https://www.instagram.com/reel/DS3i3Cpjvm5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

«Αυτούς επιλέξαμε για να προστατεύσουν το σπίτι μας», αναφέρει η λεζάντα του βίντεο.

Η Tricia Aronow, που έκανε την ανάρτηση, περιγράφει τον Νταξ ως έναν μεγαλόσωμο, Γερμανικό Ποιμενικό που παίρνει πολύ σοβαρά τη δουλειά του να προστατεύει την οικογένειά του. Ωστόσο, όπως εξηγεί, είναι επίσης απίστευτα ευγενικός και στοργικός.

«Στο βίντεο, ανεβαίνει επάνω για να κοιμηθεί μαζί μας, κουβαλώντας τον νέο του αγαπημένο λούτρινο αλιγάτορα, τον οποίο φέρνει μαζί του σαν μικρό βοηθό. Μετά από όλα όσα πέρασε φέτος – χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, απώλεια της αδερφής του, και τις δικές του προκλήσεις υγείας – στιγμές σαν κι αυτή σημαίνουν πολλά για εμάς», ανέφερε η Aronow στο Newsweek.

Η Aronow επισημαίνει ότι, ενώ οι γερμανικοί ποιμενικοί συχνά παρερμηνεύονται ως σκληροί ή τρομακτικοί, ο Νταξ υπενθυμίζει πόσο ευγενική και στοργική είναι στην πραγματικότητα αυτή η ράτσα σκύλων. «Είναι προστάτης, ναι - αλλά είναι επίσης ένα πολύ γλυκό σκυλάκι που κουβαλάει το αγαπημένο του παιχνίδι στο κρεβάτι», προσθέτει.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 2,1 εκατομμύρια προβολές και 71.900 likes στο Instagram, με το κοινό να γελάει και να συγκινείται με την απίστευτη γλυκύτητα του Νταξ.