Το πλοίο πλέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό, μεταξύ Ισλανδίας και Βρετανίας.

Υποβρύχιο και πολεμικά σκάφη απέστειλε η Ρωσία προκειμένου να συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο που καταδιώκουν και επιχειρούν να κατασχέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοικτά της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τρίτη (6/1), η Μόσχα έχει αναπτύξει τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού για την προστασία πετρελαιοφόρου, το οποίο φέρεται να αποτελεί στόχο επιχείρησης του αμερικανικού στρατού. Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος, κλιμακώνει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό μέχρι πρότινος ως Bella 1 και πλέον μετονομασμένο σε “Marinera”, καταδιώκεται εδώ και εβδομάδες από τις ΗΠΑ, μετά από απόπειρα να παρακάμψει τον μερικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί γύρω από τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, η Ρωσία φαίνεται να ενισχύει σταδιακά τα μέτρα προστασίας του.

Το πλοίο πλέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό, μεταξύ Ισλανδίας και Βρετανίας. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν μεταφέρει αυτή τη στιγμή φορτίο, στο παρελθόν είχε μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας τη σχετική πρακτική νόμιμη, ενώ το Καράκας την κατήγγειλε ως «κλοπή». Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική ακτοφυλακή είχε σταματήσει το Bella 1 στην Καραϊβική στις 21 Δεκεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πλοίο, το οποίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από το Ιράν με προορισμό τη Βενεζουέλα για παραλαβή πετρελαίου, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές, παρά την ύπαρξη εντάλματος κατάσχεσης λόγω έλλειψης έγκυρης εθνικής σημαίας, και διέφυγε στον Ατλαντικό.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κινήσεις προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσχεση: το πλήρωμα αντικατέστησε τη σημαία της Γουιάνας με ρωσική, το πλοίο μετονομάστηκε, εντάχθηκε στο ρωσικό μητρώο πλοίων και η Μόσχα υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα προς τις ΗΠΑ για τερματισμό της καταδίωξης.

Παρά ταύτα, οι αμερικανικές αρχές φαίνεται να συνεχίζουν την παρακολούθηση. Βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό δίκτυο RT δείχνει το πλοίο να ακολουθείται από σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής σε συνθήκες ομίχλης.

Σύμφωνα με τους New York Times, παρόμοιες κινήσεις αλλαγής σημαίας και ονόματος πραγματοποίησαν και άλλα δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα. Συνολικά πέντε πλοία, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ για μεταφορά ιρανικού ή ρωσικού πετρελαίου, έχουν δηλώσει ρωσική σημαία και λιμάνια βάσης σε Σότσι ή Ταγκανρόγκ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το CBS, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιχείρησης κατάσχεσης, παρόμοιας με εκείνη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εναντίον του δεξαμενόπλοιου Skipper.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι το πλοίο πλέει νόμιμα σε διεθνή ύδατα υπό ρωσική σημαία, καταγγέλλοντας «δυσανάλογη» και «αδικαιολόγητη» στρατιωτική παρακολούθηση από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.