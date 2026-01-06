Δικηγόροι που τον γνωρίζουν λένε ότι είναι γνωστό ότι λειτουργεί λίγο διαφορετικά.

Η εξαιρετική ποινική υπόθεση εναντίον του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξετάζεται από έναν 92χρονο δικαστή με πεισματική διάθεση και μια συχνά ανορθόδοξη προσέγγιση στη λειτουργία του δικαστηρίου του.

Όπως αναφέρει το Politico, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Άλβιν Χέλερσταϊν, διορισμένος από την Κλίντον με έδρα το Μανχάταν, επιβλέπει την απαγγελία κατηγοριών στον Μαδούρο τη Δευτέρα και είναι πιθανό να προεδρεύσει σε οποιαδήποτε δίκη του έκπτωτου προέδρου.

«Προσπαθεί πολύ σκληρά να κάνει το σωστό. Απλώς έχει τη δική του αίσθηση για το τι είναι αυτό», δήλωσε ένας πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

«Είναι απλώς παλαιάς κοπής και κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο και δεν τον νοιάζει τι σκέφτεται κανείς γι' αυτόν», δήλωσε ένας άλλος πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, ο οποίος - όπως οι περισσότεροι δικηγόροι που ερωτήθηκαν για αυτό το άρθρο - έλαβε ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά για έναν δικαστή ενώπιον του οποίου μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον.

Ο Χέλερσταϊν έχει αποφανθεί κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ή της κυβέρνησής του σε άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών που αφορούν φερόμενες πληρωμές χρημάτων σιωπής στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Ο Χέλερσταϊν απέρριψε δύο φορές τις προσφορές του Τραμπ να παραπέμψει την υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Μόλις πριν από δύο μήνες, ένα εφετείο ανέτρεψε μία από αυτές τις αποφάσεις.

Ο Χέλερσταϊν εξέδωσε επίσης μια γενική εντολή τον περασμένο Μάιο που εμπόδιζε την κυβέρνηση Τραμπ να απελάσει μετανάστες βάσει του Νόμου περί Εχθρών των Αλλοδαπών με ελάχιστη, αν όχι καθόλου, δίκαιη διαδικασία. Η απόφαση ουσιαστικά σταμάτησε τέτοιες απελάσεις στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου εδρεύει ο δικαστής.

Ενώ η ηλικία του Χέλερσταϊν είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έκπληξη, οι δικηγόροι που ερωτήθηκαν για αυτό το άρθρο δεν εξέφρασαν αμφιβολίες για την καταλληλότητά του. Ωστόσο, ορισμένοι είπαν ότι εδώ και καιρό επιδεικνύει μια ανεξαρτησία που αγγίζει τα όρια του πείσματος.

Ο Χέλερσταϊν μερικές φορές παρεκκλίνει από το τυπικό πρωτόκολλο των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εισαγγελείς. «Με πήρε τηλέφωνο όταν ήμουν κατώτερος εισαγγελέας, [λέγοντας] "Έλαβα αυτήν την αίτηση. Έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με αυτήν"», είπε ένας πρώην εισαγγελέας.

Ο Χέλερσταϊν μπορεί να είναι επιθετικός στη διαχείριση - ίσως ακόμη και στη μικροδιαχείριση - της συμπεριφοράς των δικηγόρων στην αίθουσα του δικαστηρίου, λένε δικηγόροι που έχουν ασκήσει το επάγγελμα πριν από αυτόν. Και επιμένει οι δικηγόροι να διατηρούν γρήγορο ρυθμό.

«Λατρεύει τις δίκες. Μπορεί να γίνει ανυπόμονος με τις μαρτυρίες», δήλωσε η Κάρι Κόεν, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας στο Μανχάταν. «Του αρέσει να προχωρά τα πράγματα. Έχει μεγάλη επίγνωση ότι οι ένορκοι βαριούνται».

Οι δικηγόροι λένε ότι ο Χέλερσταϊν τείνει να καταδικάζει τους συνεργάτες της κυβέρνησης πιο αυστηρά από άλλους δικαστές και μπορεί μερικές φορές να είναι αναποφάσιστος σχετικά με τις ποινικές ποινές, σκεπτόμενος εκτενώς και αναθεωρώντας τες ακόμη και αφού τις επιβάλει.

Ο Χέλερσταϊν, γέννημα θρέμμα του Μπρονξ και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Κολούμπια, είναι επίσης γνωστό ότι έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή καταγωγής του.

«Σε οποιοδήποτε γεγονός ή δραστηριότητα στο Μπρονξ, είναι παντού», δήλωσε ένας δικηγόρος που έχει εμφανιστεί ενώπιόν του.

Η υπόθεση Μαδούρο βρίσκεται ενώπιον του Χέλερσταϊν επειδή του ανατέθηκε κατηγορητήριο εναντίον ενός συγκατηγορούμενου του Maduro το 2011, σχεδόν πριν από ενάμιση δεκαετία. Ο ίδιος ο Μαδούρο προστέθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την ποινική υπόθεση το 2020 και οι εισαγγελείς έλαβαν ένα αντικαταστατικό κατηγορητήριο εναντίον του, το οποίο αποκαλύφθηκε το Σάββατο.

Η έκδοση ετυμηγορίας για τις κατηγορίες εναντίον του Μαδούρο θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ και ο Χέλερσταϊν έχει κάποια εμπειρία με εξέχουσες υποθέσεις που μπορούν να διαρκέσουν για χρόνια. Κατέληξε να προεδρεύσει σε περισσότερες από 10.000 αγωγές που κατατέθηκαν από ανταποκριτές και οικογένειες ανταποκριτών στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Το 2010, ο δικαστής ενόχλησε τους δικηγόρους και των δύο πλευρών αυτών των διαφορών απορρίπτοντας έναν προτεινόμενο διακανονισμό που θα είχε καταβάλει μεταξύ 575 εκατομμυρίων και 657 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την ένστασή του, η αξία του ταμείου διακανονισμού αυξήθηκε κατά περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια και ο Χέλερσταϊν το ενέκρινε.

Δεν έχουν όλες οι υποθέσεις που τράβηξαν την προσοχή και τις οποίες ο Χέλερσταϊν έχει επιβλέψει περιλάβει σοβαρά ζητήματα. Οι δικηγόροι λένε ότι έλαβε ιδιαίτερη χαρά από την εμφάνιση της κληρονόμου του ξενοδοχείου και σταρ των ριάλιτι Paris Hilton στην αίθουσα του δικαστηρίου το 2012, κατά τη διάρκεια μιας νομικής διαμάχης για τα δικαιώματα για μια σειρά εσωρούχων που επρόκειτο να σχεδιάσει. Όπως έχει κάνει και σε πολλές άλλες υποθέσεις, ο Χέλερσταϊν πίεσε και τις δύο πλευρές να συμβιβαστούν, κάτι που έπραξαν περίπου ένα μήνα αργότερα.

Το πλησιέστερο πρόσφατο ανάλογο για την δίωξη του Μαδούρο είναι η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Manuel Noriega, ο οποίος συνελήφθη από αμερικανικά στρατεύματα το 1990.

Πέρασαν πάνω από 20 μήνες μεταξύ της σύλληψης του Noriega και της έναρξης της δίκης του ενώπιον ενόρκων. Η δίκη, η οποία διήρκεσε επτά μήνες, οδήγησε στην καταδίκη του για οκτώ κατηγορίες ναρκωτικών και εκβιασμού. Αρχικά καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης, αν και το ποσό αυτό μειώθηκε αργότερα σε 30 και στη συνέχεια σε 17 χρόνια.