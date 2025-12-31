Δεκάδες μοτοσικλέτες που πιστεύεται ότι ανήκουν στον Ράιαν Γουέντινγκ, πρώην Ολυμπιακό αθλητή του σνόουμπορντ που φέρεται να εξελίχθηκε σε αρχηγό κυκλώματος ναρκωτικών, κατασχέθηκαν αυτόν τον μήνα από τις αρχές στο Μεξικό, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το FBI, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες της περιουσίας.

Ο 44χρονος Καναδός υπήκοος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των «Δέκα Πιο Καταζητούμενων Φυγάδων» του FBI, καταζητείται επειδή φέρεται να διηύθυνε ένα διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που μετέφερε κοκαΐνη από την Κολομβία, μέσω Μεξικού και Νότιας Καλιφόρνιας, προς τον Καναδά και άλλες περιοχές, σύμφωνα με το FBI.

Αυτόν τον μήνα, οι μεξικανικές αρχές «κατάσχεσαν μεγάλο αριθμό μοτοσικλετών» εκτιμώμενης αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκουν στον φυγά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το FBI του Λος Άντζελες τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας παράλληλα πολλές φωτογραφίες των μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με το ABCnews.com, Την Τρίτη, το FBI Λος Άντζελες έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες και άλλων αντικειμένων που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους και πιστεύεται ότι ανήκουν στον Γουέντινγκ, μεταξύ των οποίων δύο μετάλλια και αρκετά έργα τέχνης.

Στην «επιτυχημένη κατάσχεση» συνεργάστηκαν το FBI, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία και οι μεξικανικές αρχές, σύμφωνα με το FBI Λος Άντζελες.

{https://x.com/FBILosAngeles/status/2005746961777820015?s=20}

Την περασμένη εβδομάδα, Μεξικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την κατάσχεση αντικειμένων «που σχετίζονται με πρώην Ολυμπιακό αθλητή, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 10 πιο καταζητούμενους φυγάδες από τις αρχές των ΗΠΑ», χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν συγκεκριμένα τον Γουέντινγκ.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονταν 62 «υψηλής ποιότητας» μοτοσικλέτες, καθώς και δύο οχήματα, έργα τέχνης, δύο Ολυμπιακά μετάλλια, ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με τη Γραμματεία Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν από τέσσερα ακίνητα στην Πόλη του Μεξικού και στην Πολιτεία του Μεξικού κατά την εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην «ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τον εντοπισμό δραστών βίας και την καταπολέμηση εγκλημάτων υψηλού αντίκτυπου».

Ο Γουέντινγκ παραπέμφθηκε πέρυσι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες με πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση συνεχιζόμενης εγκληματικής επιχείρησης, η διάπραξη δολοφονίας σε σχέση με τέτοια επιχείρηση και διάφορα αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά.

Νέες κατηγορίες που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο αναφέρουν ότι έδωσε εντολή για τη δολοφονία μάρτυρα. Το θύμα πυροβολήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι σε εστιατόριο στην Κολομβία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Λος Άντζελες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει αμοιβή έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και/ή καταδίκη του Γουέντινγκ, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Μεξικό και προστατεύεται από το καρτέλ Σιναλόα, σύμφωνα με τις αρχές.