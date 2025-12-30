Ο κλέφτης γύρισε στο κατάστημα για να αφήσει τα κλοπιμαία.

Κλέφτης «χτύπησε» κατάστημα με μουσικά όργανα στο Νιου Τζέρσι, αλλά φαίνεται πως άλλαξε γνώμη μόλις έφυγε το αλκοόλ από τον οργανισμό του. Όχι μόνο επέστρεψε τα κλοπιμαία, αλλά άφησε και απολογητικό σημείωμα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα «Lark Street Music» και την ώρα που περιεργαζόταν τα μουσικά όργανα, έκρυψε δύο μαντολίνα κάτω από το μπουφάν του και εξαφανίστηκε.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Μπάζι Λεβίν, ανάρτησε στο Facebook πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, ζητώντας βοήθεια για να εντοπίσει τον δράστη.

{https://www.facebook.com/LarkStreetMusic/videos/1370727543988738/}

Αυτό που δεν περίμενε, ήταν ότι θα τον έβλεπε ξανά, έπειτα από λίγες ημέρες. Ο άνδρας άνοιξε την πόρτα του καταστήματος, άφησε τα μαντολίνα και το σημείωμά του μέσα σε δύο τσάντες και έφυγε. «Συγγνώμη, ήμουν μεθυσμένος. Καλά Χριστούγεννα, είσαι καλός άνθρωπος», ανέφερε το σημείωμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είπα “αυτό είναι τρελό”. Είναι σαν κάποιου είδους παράξενη ταινία με χαρούμενο τέλος ή κάτι τέτοιο», δήλωσε στο ABC News o ιδιοκτήτης του καταστήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο μαντολίνα άξιζαν 3.500 και 4.250 δολάρια.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κλέφτης είχε επιστρέψει τα κλεμμένα μαντολίνα, ο Λεβίν βγήκε από το κατάστημα γιατί «ήθελα να δω ποιος το έκανε». Κυνήγησε τον δράστη, αλλά εκείνος ήταν πιο γρήγορος, οπότε πρόλαβε να εξαφανιστεί.

{https://www.facebook.com/LarkStreetMusic/posts/pfbid0cLajo8N6cxXj3Nt5r2ZgqwQUcysSwz2Y4pkcB2WQhwxmQpXppAJLBKFTBjVJtGual}