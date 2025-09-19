Η περιπέτεια της αρκούδας είχε άσχημο τέλος.

«Αυτό δεν είναι καλό», ακούγεται να λέει ένας άνδρας. Ίσως το πιο «ελαφρύ» που μπορεί να πει κάποιος βλέποντας μπροστά του μια αρκούδα, στον διάδρομο σούπερ μάρκετ.

Περίπου στις 16:00 της περασμένης Τρίτης, η αρκούδα μπήκε στο σούπερ μάρκετ εμπορικού κέντρου, δίπλα σε αυτοκινητόδρομο στο Νιου Τζέρσεϊ. Η περιπέτειά της είχε ξεκινήσει ώρες νωρίτερα και η κατάληξη ήταν άσχημη.

Ο Σον Κλάρκιν είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βγάλει το ζώο από το σούπερ μάρκετ. «Αυτό δεν είναι καλό», ακούγεται να λέει στο βίντεο. «Όχι», συμφωνεί μια γυναίκα.

Η αρκούδα φαινόταν μπερδεμένη, κοιτούσε δεξιά και αριστερά. «Έλα, έλα» της έλεγε ο 65χρονος μεσίτης, προσπαθώντας να την οδηγήσει προς την έξοδο. Λίγο νωρίτερα, η αρκούδα είχε γρατσουνίσει μία 90χρονη στο κατάστημα, η οποία όμως συνέχισε να ψωνίζει.

Ήταν μια θηλυκή αρκούδα, που τριγύριζε στον αυτοκινητόδρομο για ώρες εκείνη την ημέρα. Στις 13:39 η αστυνομία την είχε κυνηγήσει για να τη διώξει από το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, ρίχνοντας στο ζώο πλαστική σφαίρα.

Δύο ώρες αργότερα επέστρεψε, πλησίασε σκύλο αλλά δεν τον δάγκωσε, ούτε τον γρατσούνισε, σύμφωνα με τον κηδεμόνα του. Μετά, μπήκε στο σούπερ μάρκετ. Ο Σον Κλάρκιν δήλωσε ότι δεν φοβήθηκε ενώ προσπαθούσε να βγάλει το ζώο από το κατάστημα. Εξάλλου, όπως είπε στους New York Times, η αρκούδα δεν του φαινόταν ιδιαίτερα απειλητική. «Φαινόταν κατά κάποιο τρόπο άρρωστη, σαν να είχε hangover και να προσπαθούσε να βγάλει την ημέρα». Και τελικά, δεν τα κατάφερε.

Όταν η αρκούδα βγήκε από το σούπερ μάρκετ, στο πάρκινγκ είχαν φτάσει περιπολικά και είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Το ζώο προσπάθησε να ξαναμπεί στο κατάστημα, αλλά ο Κλάρκιν το εμπόδισε, βάζοντας μπροστά ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Όταν η αρκούδα προσπάθησε να διασχίσει τον αυτοκινητόδρομο, αστυνομικός την πυροβόλησε και τη σκότωσε.

