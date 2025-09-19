Αρκούδα εισέβαλε σε στάβλο και κατασπάραξε δεκαπέντε πρόβατα.

Την εμφάνισή της στο Νυμφαίο της Φλώρινας έκανε μια αρκούδα, εισβάλλοντας σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, κατασπαράσσοντας δεκαπέντε πρόβατα και τραυματίζοντας μερικά ακόμη.

Εκπρόσωποι της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Αρκτούρος» επισκέφτηκαν την κτηνοτροφική μονάδα προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόσφατο περιστατικό, με τον ιδιοκτήτη να τους αναφέρει πως παρά τον στάβλο με τρία μέτρα τείχη που διαθέτει, το άγριο ζώο κατάφερε να μπει από το παράθυρο και να σκοτώσει τα πρόβατα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σημειώθηκαν κι άλλες επιθέσεις στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές και τον «Αρκτούρο» να τις καταγράφουν, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους, ζητώντας να δοθούν λύσεις.

Σημειώνεται πως ο «Αρκτούρος» έχει ήδη μοιράσει σε αρκετούς κτηνοτρόφους του Νυμφαίου αποτρεπτικούς μηχανισμούς, δηλαδή μικρές συσκευές που κάνουν θόρυβο και διώχνουν τις αρκούδες, ενώ το ίδιο θα πράξει και με τον ιδιοκτήτη του στάβλου, όπου σημειώθηκε η πιο πρόσφατη επίθεση.