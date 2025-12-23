Συναγερμός από τη στάθμη ποταμών - Σε εγρήγορση οι Αρχές - Ποιες περιοχές πλήττονται.

Ακραία κακοκαιρία, με σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττει τη νότια Γαλλία. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, πέντε νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό: πρόκειται για τους Αβερόν, Ερώ, Λοζέρ, Ταρν και Βαρ, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες, υπερχειλίσεις ποταμών, μέχρι και χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Το πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού υποδηλώνει υψηλή πιθανότητα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που μπορεί να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να ακολουθούν αυστηρά τις συστάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ειδικά κοντά σε ποτάμια και ορεινές περιοχές.

Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί, τραυματισμοί

Στην κοινότητα Οκτόν του νομού Ερώ, οι διασώστες απεγκλώβισαν ένα άτομο που είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητό του σε πλημμυρισμένο ρέμα.

Στο Μονπελιέ, ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα από πτώση δέντρου.

Στο Λαρζάκ, οι υπηρεσίες διάσωσης απεγκλώβισαν δύο άτομα από αυτοκίνητο που είχε κολλήσει σε χείμαρρο.

Βασικές οδικές αρτηρίες έκλεισαν προσωρινά καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Ξεχείλισαν τα ποτάμια στο Ερώ

Σοβαρή είναι η κατάσταση στο διαμέρισμα Ερώ. Στο Λαρζάκ υπερχείλισε ποταμός, προκαλώντας πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές.

Εικόνες από το «χτύπημα» της κακοκαιρίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, επιβεβαιώνοντας την έκταση της καταστροφής.

Σφοδρές βροχές στο Μονπελιέ, πλημμύρισαν δρόμοι και γραμμές του τραμ

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Μονπελιέ, όπου πλημμύρισαν δρόμοι έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις. Οι γραμμές του τραμ βυθίστηκαν στο νερό και σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συναγερμός για τη στάθμη των ποταμών

Στις ορεινές περιοχές της νότιας Γαλλίας, η κατάσταση περιπλέκεται από την ταχεία άνοδο της στάθμης των ποταμών. Στην πόλη Λε Βιγκάν, η στάθμη του ποταμού Arre έφτασε τα 4,30 μέτρα, αυξάνοντας την εισροή στον ποταμό Ερώ, όπου η στάθμη επίσης ανεβαίνει επικίνδυνα.

Στο διαμέρισμα Ταρν καταγράφηκε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα νερού των τελευταίων ετών. Στο Μιγιώ, η στάθμη του ποταμού έφτασε τα 6,26 μέτρα, πλημμυρίζοντας αναχώματα και παράκτιες ζώνες, με δέντρα να βυθίζονται εν μέρει.

