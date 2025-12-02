Ξεκίνησε η συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς στο Κρεμλίνο.

Αυτή την ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ και το γαμπρός του Αμερικανού προέδρου έφτασαν σήμερα στη Μόσχα, προκειμένου να προσπαθήσουν να πείσουν τον Πούτιν να υποστηρίξει το νέο προσχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Έως τώρα ο Ρώσος ηγέτης έχει δηλώσει ότι το σχέδιο του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει μία βάση για διαπραγματεύσεις, αλλά έχει δείξει ότι δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του.

Αυτή είναι η έκτη φορά που ο Γουίτκοφ συναντά τον Πούτιν στη Μόσχα, αλλά ο Κούσνερ συμμετέχει για πρώτη φορά στις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο. Προηγήθηκαν δύο εβδομάδες εντατικών διεργασιών για το σχέδιο του Τραμπ, που περιελάμβανε και δύο γύρους συνομιλιών της Ουάσινγκτον με το Κίεβο, στη Γενεύη και τη Φλόριντα.

Στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στο Κρεμλίνο συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ και ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.

Πούτιν: Εάν η Ευρώπη θέλει να μας πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρώπη, μιλώντας στο περιθώριο επενδυτικού φόρουμ στη Μόσχα.

«Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να μας πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC.

Ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των Ευρωπαίων ως απαράδεκτες για τη Ρωσία. Συνέχισε κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και επέμεινε πως «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα». «Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική κυβέρνηση να πετύχει την ειρήνη», δήλωσε, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την Ουκρανία θεωρεί απαράδεκτες.

Επίσης, απείλησε με αντίποινα σε λιμάνια της Ουκρανίας και σε πλοία, μετά τα πλήγματα του Κιέβου εναντίον τάνκερ του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Μόσχας. Η Ρωσία «θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και όποια πλοία μπαίνουν σε αυτά», προειδοποίησε, ως απάντηση για τις επιθέσεις στα ρωσικά τάνκερ, ενέργειες που χαρακτήρισε «πειρατεία». Μάλιστα, απείλησε να αποκόψει εντελώς την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν επανέλαβε ότι πλέον οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον απόλυτο έλεγχο της πόλης Ποκρόβσκ. Η πόλη, συμπλήρωσε, «έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη στόχων». Μετά τις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί για αυτό, κάλεσε δημοσιογράφους να πάνε εκεί, προκειμένου να το διαπιστώσουν. «Αν κάποιος έχει αμφιβολίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το Κρασνορμέσκ (η σοβιετική ονομασία του Ποκρόβσκ) για να δείτε ποιος το ελέγχει πραγματικά», δήλωσε.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει στρατιώτες του στο κέντρο του Ποκρόβσκ. Μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει αναγνωρίσει δημοσίως ότι η πόλη έπεσε στα χέρια των Ρώσων.

Άφησε τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να τον περιμένουν

Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφτασε στο Κρεμλίνο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία επρόκειτο να συναντηθεί με τον Πούτιν μετά τις 17:00 (ώρα Μόσχας), αλλά ο Ρώσος ηγέτης δεν ήταν εκεί. Μία ώρα αργότερα, ολοκλήρωνε την ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ και μετά βρήκε χρόνο να μιλήσει σε δημοσιογράφους.

Πριν πάνε στο Κρεμλίνο, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ εθεάθησαν στο κέντρο της Μόσχας, μαζί με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμιτρίεφ. Νωρίτερα, οι τρεις αξιωματούχοι έφαγαν σε εστιατόριο που είναι βραβευμένο με αστέρι Michelin, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

