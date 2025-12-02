Οι συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη έρχονται καθώς Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν τις στρατηγικής σημασίας πόλεις Ποκρόβσκ και Βοβσάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - πληροφορίες που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη στη Μόσχα, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει «πολύ αισιόδοξος» σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου αναμένεται επίσης να παραστεί στη συνάντηση κορυφής, που έρχεται έπειτα από διήμερες διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων - συμπεριλαμβανομένων των Γουίτκοφ και Κούσνερ - με στόχο τη βελτίωση του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε θεωρηθεί εξαιρετικά ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», αλλά είπε ότι υπάρχουν «κάποια δύσκολα ζητήματα που πρέπει ακόμη να επιλυθούν».

Μιλώντας μετά από συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι οι προτεραιότητες του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ήταν η διατήρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο» στοιχείο της ειρηνευτικής συμφωνίας, με το Κρεμλίνο να συνεχίζει να πιέζει για παραχώρηση εδαφών στην ανατολή που η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει — κάτι που το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει ποτέ.

Ο Γουίτκοφ είχε επίσης συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό σερ Κιρ Στάρμερ, τον Ζελένσκι και τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν εξ αποστάσεως στη συνάντηση Ζελένσκι-Μακρόν.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είπε ότι το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας είχε «βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη».

«Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, θα αφήσω τους διαπραγματευτές να κάνουν την δουλειά τους. Αλλά νιώθουμε αρκετά καλά και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί επιτέλους να τελειώσει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν είπε ότι είχε δει ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που πρότειναν οι ΗΠΑ και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου εξέφρασαν ωστόσο, στη συνέχεια, αμφιβολίες σχετικά με το αν θα αποδεχθούν την πρόταση, αφού το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανακοίνωσαν ότι είχαν πετύχει μια σειρά από αλλαγές.

Υπενθυμίζεται πως το αρχικό προσχέδιο που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο προκάλεσε αναστάτωση στο Κίεβο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκτός από το ότι ήταν έντονα προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της Μόσχας, υπαγόρευε επίσης το πώς θα επενδυθούν αρκετά δισεκατομμύρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται επί του παρόντος σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τους όρους πρόσβασης της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Μακρόν είπε ότι αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει τελικό ειρηνευτικό σχέδιο για το οποίο μπορούμε να μιλάμε», και επέμεινε ότι οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί μόνο με τη συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο Μακρόν είπε ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων θα μπορούσε «μόνο να οριστικοποιηθεί από τον πρόεδρο Ζελένσκι», και επεσήμανε ότι ζητήματα σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έπρεπε να περιλαμβάνουν την Ευρώπη

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, είπε ότι αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «καθοριστική», ενώ υποστήριξε πως η Μόσχα ήθελε να διαπραγματευτεί «μόνο με όσους της προσφέρουν κάτι επιπλέον από αυτό που ήδη έχει».

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην αδύναμη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος - όταν η Ουκρανία παραδοθεί. Αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Τους τελευταίους μήνες η Μόσχα έχει κατά διαστήματα φανεί να συμμετέχει στις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, αλλά αρκετές από τις απαιτήσεις της αντιβαίνουν άμεσα στην κυριαρχία της Ουκρανίας και θεωρούνται απαράδεκτες από το Κίεβο.

Ενώ το εδαφικό παραμένει το βασικό σημείο τριβής, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο έχει επίσης αποδειχθεί αμφιλεγόμενο. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιδιώκουν η Ουκρανία να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας - όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ - που θα την προστατεύουν από μελλοντική επίθεση. Αλλά η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό και ο Τραμπ έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία.