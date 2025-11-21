Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να υπογράψει ένα πρώτο σχέδιο για τη συμφωνία 28 σημείων του Τραμπ μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευτεί «τώρα» ή να διακινδυνεύσει να χάσει περισσότερα εδάφη, προειδοποίησε το Κρεμλίνο πιέζοντας τον Ζελένσκι, μετά το σχέδιο των 28 σημείων για εκεχειρία του Τραμπ.

«Το αποτελεσματικό έργο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να πείσει τον Ζελένσκι: είναι καλύτερο να διαπραγματευτεί και να το κάνει τώρα παρά αργότερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το AFP.

«Ο χώρος για την ελευθερία λήψης αποφάσεων συρρικνώνεται γι' αυτόν, καθώς χάνονται εδάφη κατά τη διάρκεια επιθετικών ενεργειών του ρωσικού στρατού», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα η Ουκρανία αντιμετωπίζει ισχυρή πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ απειλούν την Ουκρανία με διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων, αν δεν υπογράψουν το σχέδιο Τραμπ. Μία από τις πηγές, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.

Ρωσία: Δεν έχουμε λάβει σχέδιο

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ σχετικά με το ειρηνευτικό της σχέδιο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «Βλέπουμε κάποια νέα στοιχεία, αλλά επίσημα δεν έχουμε λάβει τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα σημεία» και πρόσθεσε ότι η Ρωσία παραμένει «εντελώς ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες».

Η Ρωσία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης» - μια φράση που η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει ως συντομογραφία για μια σειρά μαξιμαλιστικών απαιτήσεων που, για την Ουκρανία, ισοδυναμούν με παράδοση.

Το αμερικανικό σχέδιο, που διέρρευσε περιλαμβάνει προτάσεις που το Κίεβο είχε προηγουμένως αποκλείσει, όπως η παραχώρηση περιοχών της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, η μείωση του μεγέθους του στρατού του και η δέσμευση να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές επιδρομές συνεχίζονται με έξι νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας - πέντε στη νότια περιοχή Ζαπορίζια και έναν στην ανατολική περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ. Η Ρωσία κάνει λόγο για μικρά εδαφικά «κέρδη» στην ανατολική Ουκρανία, ενώ ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει μια εσωτερική κρίση που εμπλέκει κορυφαίους αξιωματούχους σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News, ότι το σχέδιο καταρτίστηκε «αμέσως» μετά από συζητήσεις με τον Ρουστέμ Ούμεροφ, ένα από τα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Ζελένσκι, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερος μέρος του. Λέγεται ότι ο Ούμεροφ έκανε αρκετές τροποποιήσεις πριν το παρουσιάσει στον Ζελένσκι. Ο ίδιος έγραψε στο Telegram ότι δεν παρείχε καμία αξιολόγηση ή έγκριση του σχεδίου και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να «εξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις των εταίρων μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει τις προτάσεις με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Η απάντηση Ζελένσκι

«Είχα κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Είμαι ευγνώμων για την ειλικρινή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και προς όλο τον λαό μας] απάντησε με ανάρτησή του για τις εξελίξεις ο Ζελένσκι.

»Συζητήσαμε το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που έχει ετοιμάσει η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη. Συντονιζόμαστε στενά για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις μας. Συντονίσαμε τα επόμενα βήματα και συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συνεργαστούν στα αντίστοιχα επίπεδα] πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian