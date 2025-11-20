Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά.

Συναγερμό σήμανε στη Μπλε Ζώνη του κτιρίου όπου πραγματοποιούνται οι διασκέψεις της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα, Cop30, στο Μπελέμ της Βραζιλίας όταν ξέσπασε φωτιά.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media απεικονίζουν φλόγες να υψώνονται από ένα κιόσκι καθώς το προσωπικό ασφαλείας καλεί τον κόσμο να εκκενώσει το σημείο.

{https://twitter.com/Cat_lucy1/status/1991554760185639304}

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι προκάλεσε τη φωτιά, ωστόσo πριν από λίγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν υπό έλεγχο. Προληπτικά διακόπηκε το ρεύμα στα κτίρια και αναβλήθηκαν κάποιες συζητήσεις.

Οι Αρχές ενέφεραν πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την φωτιά και πως όλοι οι παραβρισκόμενοι εκκένωσαν το σημείο με ασφάλεια. Το κτίριο έχει υποστεί κάποιες ζημιές, και θα χρειαστούν αρκετές ώρες πριν επιτραπεί στους συμμετέχοντες στη διάσκεψη να επιστρέψουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/MikeSzaboCP/status/1991556930314375357}

«Η τραγική πυρκαγιά στην COP30, η οποία εκτροχίασε τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, την Ολομέλεια του Λαού, και εμπόδισε τις διαπραγματεύσεις, είναι δυστυχώς μια ισχυρή μεταφορά», δήλωσε ο ακτιβιστής με έδρα τις ΗΠΑ, Jes Vesconte, μιλώντας στον Guardian.

«Καθώς οι καπιταλιστικές εταιρείες ορυκτών καυσίμων, οι ιμπεριαλιστικές χώρες και οι στρατιωτικές δυνάμεις μπλοκάρουν τις συνομιλίες εδώ (ή ερήμην στην περίπτωση των ΗΠΑ) - βάζουν τα κέρδη πάνω από τον πλανήτη και τους ανθρώπους, κερδοσκοπούν από την οικοκτονία, τη γενοκτονία και τους αμέτρητους θανάτους, εις βάρος κάθε ζωής στη Γη, και ρίχνουν λάδι στη φωτιά του φλεγόμενου πλανήτη».