Η παγκόσμια κούρσα για την εκμετάλλευση των αρκτικών ορυκτών πόρων επιταχύνεται, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να θωρακίσουν την πρόσβασή τους σε κρίσιμα μέταλλα και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα. Η Αρκτική αναδεικνύεται σε γεωστρατηγικό κόμβο, με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Ρωσία να ενισχύουν την παρουσία τους σε μια περιοχή που γίνεται ολοένα πιο προσβάσιμη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας. Η απώλεια πάγων έχει αποκαλύψει εκτεταμένες εκτάσεις με υψηλή περιεκτικότητα σε στρατηγικά ορυκτά, από σπάνιες γαίες και πολύτιμα μέταλλα έως γερμάνιο και γάλλιο, στοιχεία κρίσιμα για την τεχνολογική βιομηχανία, την πράσινη μετάβαση και τις αμυντικές εφαρμογές. Η αυξημένη προσβασιμότητα, σε συνδυασμό με τις ανακατατάξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, έχει οδηγήσει σε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές και εταιρείες εξόρυξης που βλέπουν στο νησί μια δυνητική εναλλακτική στις κινεζικές πηγές.

Διεθνείς εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει στον εντοπισμό σημαντικών κοιτασμάτων στη νότια και δυτική Γροιλανδία. Η προοπτική αξιοποίησης γερμανίου και γαλλίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, σε μια περίοδο που οι περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές έχουν καταδείξει την ευαλωτότητα των δυτικών οικονομιών. Παράλληλα, η ανάπτυξη έργων σχετικών με σπάνιες γαίες ενισχύει την προσδοκία ότι η περιοχή μπορεί να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και αμερικανική στρατηγική για την ασφάλεια κρίσιμων πρώτων υλών.

Ωστόσο, η εικόνα μιας νέας «χρυσοθηρικής έκρηξης» στην Αρκτική απέχει από την πραγματικότητα. Η έλλειψη υποδομών, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και το υψηλό κόστος μεταφοράς καθιστούν τις εξορυκτικές δραστηριότητες ιδιαίτερα απαιτητικές. Ακόμη και σε ευνοϊκά σενάρια, η απόδοση επενδύσεων θεωρείται μακροπρόθεσμη, με χρονικό ορίζοντα που συχνά υπερβαίνει τη δεκαπενταετία.

Το ενδιαφέρον για τα αρκτικά κοιτάσματα επεκτείνεται και πέρα από τη Γροιλανδία. Στη βόρεια Σουηδία, η ανακάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα γνωστά ευρωπαϊκά κοιτάσματα σπάνιων γαιών έχει πυροδοτήσει συζητήσεις με ευρωπαϊκούς θεσμούς για το πώς μπορεί να στηριχθεί οικονομικά η ανάπτυξή του. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όπου υπάρχει αναπτυγμένη υποδομή, οι οικονομικές προκλήσεις παραμένουν έντονες.