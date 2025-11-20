Η Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό που ισχύει, ωστόσο, είναι πως έχει την εξουσία να παρακρατήσει πληροφορίες που θα έθεταν σε κίνδυνο οποιαδήποτε ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα ή θα αποκάλυπταν ταυτότητες θυμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Επστάιν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, σε ανάρτηση του, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση Επστάιν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε «αγκάθι» στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Τα αρχεία του Επστάιν που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση βάσει της νομοθεσίας είναι έγγραφα από ποινικές έρευνες για τον χρηματοδότη, συμπεριλαμβανομένων απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων με θύματα και μάρτυρες, καθώς και αντικειμένων που κατασχέθηκαν σε εφόδους στις ιδιοκτησίες του. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει εσωτερική αλληλογραφία του υπουργείου δικαιοσύνης, αρχεία πτήσεων και πρόσωπα και φορείς συνδεδεμένους με τον Επστάιν.

Τα αρχεία αυτά διαφέρουν από τις περισσότερες από 20.000 σελίδες εγγράφων από την περιουσία του Επστάιν που δημοσιοποιήθηκαν από το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που αναφέρουν άμεσα τον Τραμπ.

Ενδεικτικά μηνύματα του 2018 έλεγαν για τον Τραμπ: «Εγώ είμαι αυτός που μπορεί να τον ρίξει» και «Ξέρω πόσο βρόμικος είναι ο Ντόναλντ».

«Οι Δημοκρατικοί ήταν φίλοι του Επστάιν»

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος του Έπσταϊν επί χρόνια, αλλά ο πρόεδρος έχει πει ότι ήρθαν σε ρήξη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δύο χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν, ενώ, μιλώντας σε δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας, είπε ότι οι Ρεπουμπλικανοί «δεν είχαν καμία σχέση με τον Επστάιν».

«Είναι πραγματικά πρόβλημα των Δημοκρατικών», είπε. «Οι Δημοκρατικοί ήταν φίλοι του Επστάιν, όλοι τους».

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός το 2019 στο κελί του στη Νέα Υόρκη, με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση να μιλά για αυτοκτονία. Κρατούνταν κατηγορούμενως για πλήθος σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ είχε προηγουμένως καταδικαστεί για προσέλκυση ανήλικης για πορνεία το 2008.

Ο κάποτε υψηλά ιστάμενος χρηματοδότης είχε σχέσεις με σειρά εξέχουσων προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου και πρώην πρίγκιπα· του Τραμπ· του πρώην συμβούλου του Τραμπ Στιβ Μπάνον· και ενός πλήθους άλλων προσώπων από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, της πολιτικής και της ψυχαγωγίας.