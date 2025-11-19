Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία αποχωρεί από τη θέση του τον Ιανουάριο.

Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, έχει πει σε συνεργάτες του ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Μια εξέλιξη που θα σημαίνει ότι το Κίεβο θα χάσει έναν βασικό υποστηρικτή του στον Λευκό Οίκο.

Ο διορισμός ενός ειδικού απεσταλμένου του προέδρου είναι προσωρινός και θεωρητικά πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία προκειμένου να παραμείνει στη θέση του πέραν των 360 ημερών. Ο Κέλογκ ανέφερε ότι λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας, θα είναι φυσιολογικό να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η αποχώρησή του θα είναι δυσάρεστη εξέλιξη για το Κίεβο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες, ανάμεσά τους και Ουκρανοί, θεωρούν ότι ο απόστρατος υποστράτηγος είναι κάποιος που υποστηρίζει την Ουκρανία σε μια κυβέρνηση που κατά καιρούς κλίνει προς τη Μόσχα.

Η είδηση έρχεται τη στιγμή που σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι ετοίμασαν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη, να μειώσει στο μισό το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να εγκαταλείψει κάποια όπλα.

Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας φαίνεται πως είναι ο έτερος ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και δεν φαίνεται πως ο Κιθ Κέλογκ είχε κάποιο ρόλο στη σύνταξη του σχεδίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κέλογκ έχει καταδικάσει τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές πιο έντονα από άλλους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Υπήρξαν φορές που συγκρούστηκε με τον Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει μερικά επιχειρήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι υποστηρικτής μιας μονόπλευρης παραχώρησης εδαφών, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή με γνώση της απόφασης του Κέλογκ δήλωσε ότι ποτέ δεν σκόπευε να μείνει στην αμερικανική κυβέρνηση για πολύ. Έχει διατηρήσει μια σταθερή σχέση με τον Τραμπ, ωστόσο έκανε εντύπωση η απουσία του από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Οκτώβριο. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα αντικατασταθεί ο Κέλογκ.