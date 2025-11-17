Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πιθανότητα συνομιλιών με το Καράκας ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως εξετάζονται κυρώσεις για τις χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Ρωσία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί καταρτίζουν σχέδιο νόμου δυνάμει του οποίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με τη Ρωσία και πρόσθεσε πως το μέτρο ενδέχεται να συμπεριλάβει επίσης το Ιράν.

«Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Κυριακή στην πιθανότητα συνομιλιών με το Καράκας, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε παράλληλα πως θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου κατά την Ουάσιγκτον ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κι ενώ κατέφθασε στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.