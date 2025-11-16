Τα φώτα θα παραμείνουν αναμμένα όλη τη νύχτα.

Στο Παρίσι άναψαν τα χριστουγεννιάτικα φώτα στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Κατά την τελετή φωταγώγησης, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν το μαγικό θέαμα, ενώ παρούσα ήταν και η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ιντάλγκο.

{https://x.com/PsyGuy007/status/1990126719127142805}

Ο στολισμός περιλαμβάνει περίπου 400 δέντρα, φωταγωγημένα με LED, που δημιουργούν εντυπωσιακή εικόνα κατά μήκος της λεωφόρου.

Στην τελετή των εγκαινίων, η δήμαρχος υπογράμμισε πως η εγκατάσταση είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς η κατανάλωση ρεύματος είναι περιορισμένη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/BFMTV/status/1990138345758798129}