Σε κρίσιμη κατάσταση ο πατέρας. Στο νοσοκομείο δύο άλλοι τουρίστες, μετά από ναυτία και έμετο.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου μια μητέρα και τα δύο παιδιά της πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση.

Το ξενοδοχείο, όπου έμεναν, στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης εκκενώθηκε χθες μετά τον θάνατο των τριών μελών μιας τουρκογερμανικής οικογένειας τουριστών.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας- Τούρκοι που διαμένουν στη Γερμανία και είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές- αρρώστησαν την Τετάρτη έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Νοσηλεύτηκαν, αλλά τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν την Πέμπτη και η μητέρα πέθανε την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο θάνατός τους επήλθε μετά από ύποπτη δηλητηρίαση που προκλήθηκε από ψεκασμό με χρήση φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ.

Αλλά δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο- το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα- νοσηλεύτηκαν μετά από ναυτία και έμετο, ανέφερε η εφημερίδα BirGun.

Από τι πέθαναν η μητέρα και τα δύο παιδιά

Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για το φαγητό που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια.

Ορισμένα ΜΜΕ μάλιστα, ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου.

Το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε γίνει πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ανέφερε η εφημερίδα Hürriyet.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου και δύο εργαζόμενους υπηρεσιών στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση σε επτά, σύμφωνα με την Hürriyet.

Σημειώνεται πως τέσσερα άτομα είχαν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη δηλητηρίαση.