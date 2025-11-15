Στην Αθήνα την Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η ατζέντα των συνομιλιών Μητσοτάκη - Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με το ζήτημα της ενέργειας και της άμυνας να αποτελούν βασικά θέματα των συνομιλιών του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επίσκεψη αυτή έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία του Ζελένσκι στην ελληνική πρωτεύουσα, τον Αύγουστο του 2023.

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα συναντηθεί αρχικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τέλος με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Κεντρικό σημείο των συνομιλιών θα αποτελέσει η ενεργειακή συνεργασία. Ο «κάθετος διάδρομος» —η μεταφορά δηλαδή φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία μέσω Ρουμανίας και Μολδαβίας— θεωρείται κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και που σχετίζονται και με τη διέλευση αμερικανικού LNG.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι θέτει σε κάθε επαφή του και το θέμα της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, αν και η ελληνική κυβέρνηση έχει επαναλάβει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει συστήματα που θεωρούνται απαραίτητα για την άμυνα της χώρας.

Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής συμφωνίας με την Ελλάδα, με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών για την προμήθεια φυσικού αερίου τόσο για τον επερχόμενο χειμώνα όσο και μακροπρόθεσμα.

Όπως σημείωσε, οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές χώρες —από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα— διασφαλίζουν την ενεργειακή σταθερότητα της Ουκρανίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9gzmoiqs3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται πως την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι θα συνεχίσει το διπλωματικό του ταξίδι στο Παρίσι για συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ στην ατζέντα του έχει προγραμματισμένες επισκέψεις τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ιταλία για τα θέματα της ενέργειας και της άμυνας.

Το σκάνδαλο των 100 εκ. δολαρίων

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε το Σάββατο να «αναθεωρήσει» και να ελέγξει τον κρατικό ενεργειακό τομέα της χώρας, μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκλόνισε το έθνος που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε ένα εκτεταμένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπόσχοντας να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τους πρώην αξιωματούχους και στελέχη που λαμβάνουν τεράστιες μίζες που φέρεται να έχουν ξεπλυθεί μέσω της κρατικής πυρηνικής εταιρείας Energoatom.

«Ξεκινάμε την αναμόρφωση βασικών κρατικών επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα με έναν πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, η διοίκηση αυτών των εταιρειών πρόκειται να ανανεωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. Η αναμόρφωση θα στοχεύσει την Energoatom, την εταιρεία υδροηλεκτρικής ενέργειας Ukrhydroenergo, την εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να διατηρούν συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του νόμου και την καταπολέμηση της διαφθοράς», έγραψε ο Ζελένσκι. Οποιοδήποτε σχέδιο αποκαλυφθεί σε αυτές τις εταιρείες πρέπει να λάβει άμεση και δίκαιη απάντηση. Η πλήρης διαφάνεια και ακεραιότητα στον ενεργειακό τομέα παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. «Δόξα στην Ουκρανία!», κατέληξε ο πρόεδρος.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1989694962431131790?s=20}

Οι κατηγορούμενοι για διαφθορά

Πέντε ύποπτοι κατηγορήθηκαν για το σχέδιο διαφθοράς, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά από 15μηνη έρευνα από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και την Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν ο επί χρόνια σύμμαχος του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης του τηλεοπτικού στούντιο Kvartal-95 και φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τα σχέδια υπεξαίρεσης που αφορούσαν την Energoatom. Ο Μίντιτς ήταν συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής του Ζελένσι, Kvartal 95, η οποία πήρε το όνομά της από το κωμικό συγκρότημα που έκανε τον πρώην κωμικό γνωστό πριν από την άνοδό του στην εξουσία.

Μετά την εκλογή του Ζελένσκι, το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο του Μίντιτς επεκτάθηκε στον ενεργειακό τομέα, όπου φέρεται να σχεδίαζε να πιέσει τους εργολάβους να απαιτήσουν μίζες έως και 15% για να παρακάμψουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Οι ερευνητές διαφθοράς ισχυρίστηκαν ότι οι μίζες αποσπάστηκαν και ξεπλύθηκαν μέσω εικονικών εταιρειών πριν γεμίσουν τις τσέπες του Μίντιτς και των συνεργατών του.

Ο Μίντιτς έφυγε από την Ουκρανία για το Ισραήλ και θα διεξαχθούν ποινικές διαδικασίες το ερήμην, ανέφεραν οι Times of Israel.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025, τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά την κατονομασία ενός από τους συμβούλους του ως ύποπτου και την παραίτησή του μετά τις αποκαλύψεις.

«Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου στο νομικό πεδίο και θα αποδείξω τη θέση μου», δήλωσε ο Γκαλουστσένκο.

Το πολυτελές διαμέρισμα και η χρυσή... τουαλέτα

Έρευνες των αρχών σε πολυτελή διαμερίσματα στο Κίεβο, ένα εκ των οποίων είχε χρυσή τουαλέτα, φωτογραφίες με σακίδια γεμάτα μετρητά και ηχητικά ντοκουμέντα αξιωματούχων που συζητούν στρατηγικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αυτές είναι μερικές από τις λεπτομέρειες που έχουν σοκάρει τους Ουκρανούς την τελευταία εβδομάδα αναφορικά με το σκάνδαλο.

{https://x.com/I_Katchanovski/status/1950598582102331645}

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κύμα δημόσιας οργής, «πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου», έγραφε χαρακτηριστικός τίτλος της Ukrainska Pravda, και υποχρέωσαν την κυβέρνηση να αλλάξει πορεία.

Σημειώνεται πως παρά την αλλαγή της στάσης του Ζελένσκι, πολλοί πολιτικοί προετοιμάζονται για περαιτέρω αποκαλύψεις που θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμα περισσότερο στενούς συμμάχους του, όπως γράφουν οι Financial Times.