Το περιστατικό έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, που αντιμετωπίζει τόσο τον σκληρό ρωσικό πόλεμο όσο και την ανάγκη να αποδείξει ότι μπορεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, έχει προκαλέσει έντονους κραδασμούς στο Κίεβο, εμπλέκοντας υψηλόβαθμους αξιωματούχους και πρόσωπα κοντά στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ώρα που η Ουκρανία ζητά αυξημένη υποστήριξη από τους δυτικούς εταίρους της, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαταστήσει επειγόντως την εμπιστοσύνη, ανακοινώνοντας παραιτήσεις, ελέγχους και ανασχηματισμούς.

Όπως αναφέρει το POLITICO, κορυφαίοι αξιωματούχοι σπεύδουν να καθησυχάσουν τους δυτικούς εταίρους του Κιέβου, μετά το φερόμενο σχέδιο μίζας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, το οποίο ενέπλεκε νυν και πρώην κορυφαίους αξιωματούχους, καθώς και ορισμένους στενούς συνεργάτες του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά στο πεδίο της μάχης και να ενεργήσουμε ισότιμα ​​σε ζωτικούς τομείς εντός του κράτους. Το καθήκον της κυβέρνησης είναι να δείξει στην ουκρανική κοινωνία και στους εταίρους της ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε τη διαφθορά και θα ανταποκριθούμε γρήγορα σε οποιαδήποτε γεγονότα», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο στο POLITICO.

«Εκτιμούμε τις ισχυρές και μόνιμες σχέσεις μας με τους ξένους εταίρους. Είναι σημαντικό για εμάς να διατηρήσουμε αυτές τις σχέσεις, βασισμένες στην εμπιστοσύνη, και τυχόν απειλές εναντίον τους είναι απαράδεκτες», πρόσθεσε.

Καθώς το σκάνδαλο ξέσπασε αυτή την εβδομάδα, το Κίεβο ανακοίνωσε παραιτήσεις υψηλού προφίλ, κυρώσεις κατά του πρώην επιχειρηματικού εταίρου του Ζελένσκι, έναν σημαντικό έλεγχο και έναν ανασχηματισμό στις κρατικές ενεργειακές εταιρείες, με στόχο να δείξει ότι η Ουκρανία μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά τα του οίκου της.

«Κατά τη διάρκεια ενός πλήρους επιθετικού πολέμου, όταν η Ρωσία καταστρέφει το ενεργειακό μας σύστημα μέρα με τη μέρα και ο λαός μας υφίσταται συνεχείς διακοπές, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά με την ίδια αποφασιστικότητα που καταπολεμούμε την εξωτερική απειλή», δήλωσε η Σβιριντένκο.

«Στις πιο δύσκολες στιγμές, η δύναμή μας είναι η ενότητα. Η εξάλειψη οποιασδήποτε διαφθοράς σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ίδρυμα είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για την κυβέρνησή μας. Φέρουμε την ευθύνη ενώπιον των υπερασπιστών μας», πρόσθεσε.

Αυτό το μήνυμα προωθήθηκε επίσης από τους εκπροσώπους του Ζελένσκι.

«Δεν υπάρχει χώρος για ατιμωρησία, είτε είσαι στενός είτε όχι σύμμαχος κάποιου», δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, στο NBC News το βράδυ της Πέμπτης. «Δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά επίσης ποτέ στην ιστορία της Ουκρανίας δεν το έχουμε βιώσει αυτό, και αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα που δημιουργήσαμε λειτουργούν πραγματικά».

Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλόνισε το Κίεβο σε μια αμήχανη στιγμή, καθώς η Ουκρανία προτρέπει τους εταίρους της στην ΕΕ να αναλάβουν ένα τεράστιο ρίσκο και να συμφωνήσουν σε ένα δάνειο αποζημίωσης ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ληφθεί από κατασχεμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Χρειάζεται οικονομική βοήθεια για να επιβιώσει πιθανότατα από τον πιο σκληρό χειμώνα από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας το 2022. Και οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να θέλουν να υποστηρίξουν το Κίεβο θέλουν επίσης απαντήσεις για τη διαφθορά.

«Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής: Για αυτόν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ένα ανέγγιχτο άτομο που εμπλέκεται σε διαφθορά ή έγκλημα. Είναι ένα άτομο με πολύ αρχές. Πρώτα από όλα, ο ίδιος δεν είναι διεφθαρμένος», δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, σε συνέντευξή του στο Axel Springer Global Reporters Network.

«Όλα όσα έχουν συμβεί είναι αποτέλεσμα απολύτως ελεύθερων ερευνών», δήλωσε ο Γερμάκ. «Δείχνει ότι όλα αυτά τα όργανα είναι ανεξάρτητα και λειτουργούν».

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Επικαλούμενος ρωσική διείσδυση, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας τον Ιούλιο ψήφισε ξαφνικά υπέρ ενός νόμου που θα είχε αφαιρέσει την ανεξαρτησία από τους βασικούς φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και θα τους έθετε υπό πολιτικό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε το νομοσχέδιο, αλλά άλλαξε γνώμη υπό την έντονη πίεση των Δυτικών συμμάχων, οι οποίοι το θεώρησαν αντιδημοκρατική κίνηση.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), εκείνη την εποχή, ερευνούσε τον Τιμούρ Μίντιτς - τον πρώην επιχειρηματικό εταίρο του Ζελένσκι και συνιδιοκτήτη του Kvartal 95 Studio, μιας εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε ο κωμικός που έγινε πρόεδρος.

Ο Μίντιτς διέφυγε στο Ισραήλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πριν αποκαλυφθεί από τους εισαγγελείς ως ο φερόμενος αρχηγός της πολυεκατομμυριούχου πλεκτάνης στον ενεργειακό τομέα και δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για σχόλια από το POLITICO.

Το Κίεβο έχει πλέον αποκαλύψει μια σειρά από κινήσεις για να καθησυχάσει τους συμμάχους. Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος έμεινε ανώνυμος για να μιλήσει ειλικρινά στο POLITICO, δήλωσε ότι η ηγεσία θέλει να δείξει επείγουσα ανάγκη να καθαρίσει τα διαφθορά, καθώς υπονομεύουν τη χώρα καθώς αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη επίθεση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτές οι κινήσεις περιλαμβάνουν τις σχεδόν άμεσες απολύσεις των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Σβιριντένκο θα υποβάλει νέους υποψηφίους για τις θέσεις.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη την επαναλειτουργία του εποπτικού συμβουλίου του φορέα πυρηνικής ενέργειας - του κρατικού οργανισμού που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου - και απέλυσε το εποπτικό συμβούλιο και τον αντιπρόεδρο της εταιρείας.

Ένας σημαντικός οικονομικός έλεγχος ανακοινώθηκε την Τετάρτη για τις κρατικές συμβάσεις προμηθειών στην Energoatom και σε άλλες κρατικές εταιρείες, κυρίως από τον ενεργειακό τομέα.

Η κυβέρνηση σταμάτησε επίσης τον διαγωνισμό την Πέμπτη για τη θέση που διαχειρίζεται το κρατικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας, καθώς ένας από τους φιναλίστ εμφανίστηκε στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της NABU ως πιθανός ύποπτος για τα φερόμενα σχέδια του Mindich.

Επιπλέον, οι αρχές έδωσαν εντολή στα εποπτικά συμβούλια να διενεργήσουν ελέγχους σε όλες τις κρατικές στρατηγικές επιχειρήσεις, κυρίως στον ενεργειακό τομέα.

Ωστόσο, οι ουκρανικές εποπτικές αρχές λένε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω βήματα για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Μια σημαντική νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα μπορούσε να μετατρέψει το φιάσκο φήμης σε μια ευκαιρία να δείξει ότι η Ουκρανία πράγματι θέλει να καταργήσει οριστικά τη διαφθορά, δήλωσε ο Μιχάιλο Ζερνάκοφ, εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Dejure, ενός φορέα εποπτείας της δικαστικής μεταρρύθμισης με έδρα το Κίεβο.

«Πιστεύω ότι η ουκρανική κυβέρνηση έχει όλες τις δυνάμεις να δείξει στους εταίρους ότι, εντάξει, σκοντάψαμε, αλλά αντί να προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις, δρομολογούμε συστηματικές αλλαγές», δήλωσε ο Ζερνάκοφ.