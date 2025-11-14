Ο Τραμπ θα ζητήσει έρευνα για τις σχέσεις Έπσταϊν με Κλίντον, Σάμερς και JP Morgan μεταξύ άλλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ξανά «απάτη» τα email του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία αναφέρεται το όνομά του και διεμήνυσε ότι θα ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI να ερευνήσει τη σχέση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς και τη JP Morgan, μεταξύ άλλων.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου «να προωθήσουν ξανά την απάτη Έπσταϊν», μετά τη δημοσίευση των email που δείχνουν ότι ο Τραμπ ίσως γνώριζε τη συμπεριφορά του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στην ανάρτηση ότι θα ζητήσει από την υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι και το FBI «να ερευνήσει την εμπλοκή και τη σχέση» του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών των Δημοκρατικών Λάρι Σάμερς, τον συνιδρυτή του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, την JP Morgan, την Chase και «πολλούς άλλους ανθρώπους και θεσμούς», προκειμένου να εξακριβωθεί τι συνέβαινε μεταξύ τους.

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών. Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Έπσταϊν, ξέρουν τα πάντα για εκείνον. Μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ, έχω μια χώρα να κυβερνήσω», τόνισε σε δεύτερη ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν την υπόθεση Έπσταϊν προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή από τις «κακές πολιτικές τους και ειδικά την ντροπή του shutdown», στην οποία το κόμμα τους «βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και δεν έχουν ιδέα τι να κάνουν».

Παράλληλα σχολιάζει ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν «πέσει στα νύχια» των Δημοκρατικών επειδή είναι «αδύναμοι και ανόητοι».