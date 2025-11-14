Η Ρωσία έχει αυξήσει μαζικά την παραγωγή όπλων της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τα αμυντικά εργοστάσιά της λειτουργούν όλο το 24ωρο, αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και 120.000 από τις φθηνές και καταστροφικές βόμβες ολίσθησης φέτος, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, που επικαλείται το Reuters.

Ανάμεσα σε αυτές τις βόμβες, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι και 500 μιας νέας έκδοσης μεγαλύτερης εμβέλειας, που μπορεί να φτάσει σε περισσότερες πόλεις.

Η Ρωσία έχει αυξήσει μαζικά την παραγωγή όπλων της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τα αμυντικά εργοστάσιά της λειτουργούν όλο το 24ωρο ενώ δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την στρατιωτική παραγωγή, καθώς χαρακτηρίζονται ως μυστικές. Το Reuters αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον στόχο του 2025, τον οποίο αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής των Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο αριθμός των 120.000 περιλαμβάνει νέα πυρομαχικά και υπάρχουσες βόμβες που έχουν αναβαθμιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο υποστράτηγος Σκιμπίτσκι είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν περίπου 200 με 250 βόμβες ολίσθησης κάθε μέρα. Τον περασμένο μήνα, ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν περίπου 170, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Άμυνας.

«Μπορούμε να τις καταρρίψουμε, αλλά η ποσότητα αυτών των αεροπορικών βομβών που παράγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία... είναι τεράστια», είπε ο Σκιμπίτσκι. «Αυτή είναι μια απειλή. Μια απειλή που θα απαιτήσει να αντιδράσουμε κατάλληλα».

Οι βόμβες, των οποίων το βεληνεκές εκτιμάται ότι είναι έως και 90 χλμ., μπορούν να διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες, χωρίς να σταλούν αεροπλάνα στις πρώτες γραμμές, όπου θα καταρριφθούν. Είναι πολύ φθηνότερες και περισσότερες από τους πυραύλους και τα αρκετά εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών τους μπορούν να διαπεράσουν κτίρια και οχυρώσεις. Έχουν χτυπήσει πόλεις της πρώτης γραμμής όπως το Χάρκοβο και το Χερσώνα.

Τώρα η Ρωσία ξεκινά μαζική παραγωγή μιας νέας βόμβας ολίσθησης ικανής να φτάσει έως και 200 ​​χλμ. από το σημείο εκτόξευσης από ένα μαχητικό αεροσκάφος, δήλωσε ο Σκιμπίτσκι, προσθέτοντας ότι το σχέδιο είναι να κατασκευάσει περίπου 500 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τι είναι οι βόμβες ολίσθησης

Πρόκειται για βόμβες της σοβιετικής εποχής που εκσυγχρονίστηκαν με εισαγόμενα ηλεκτρονικά είδη και αξιοποιούνται σε συνδυασμό με ένα διευρυνόμενο δίκτυο διαδρόμων απογείωσης.

Χάρκοβο, Αβντιίβκα, Τσάσιβ Γιαρ και Βοβτσάνσκ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η Ρωσία έχει σχεδόν απεριόριστες προμήθειες από αυτές τις βόμβες, οι οποίες εκτοξεύονται από περιοχές πολύ κοντά στα σύνορα.

Με πληροφορίες του Reuters