Αυστραλιανά σχολεία και νηπιαγωγεία στην Καμπέρα και το Μπρίσμπεϊν έκλεισαν αιφνιδιαστικά, μετά τον εντοπισμό ιχνών αμιάντου σε χρωματιστή παιδική άμμο.

Περίπου 30 σχολεία στην Αυστραλία έχουν κλείσει πλήρως ή εν μέρει, μετά από συναγερμό για την παρουσία αμιάντου σε παιδική άμμο.

Την Τετάρτη, η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) εξέδωσε ανακοίνωση ανάκλησης για τα χρωματιστά προϊόντα, στα οποία εντοπίστηκαν ίχνη τρεμολίτη - του οποίου η χημική σύνθεση και δομή είναι παρόμοια με αυτή του αμίαντους.

Ο ρυθμιστικός φορέας ανέφερε ότι ο κίνδυνος ο αμίαντος να γίνει αερομεταφερόμενος ή αρκετά λεπτός ώστε να εισπνευστεί είναι «χαμηλός», αλλά υφίσταται.

Την Παρασκευή, παραπάνω από 15 σχολεία και επτά νηπιαγωγεία στην έκλεισαν πλήρως, ενώ άλλα έξι έκλεισαν εν μέρει ως προληπτικό μέτρο.

Η ACCC δήλωσε ότι ο τρεμολίτης ανιχνεύθηκε σε ορισμένα δείγματα μετά από εργαστηριακές δοκιμές. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αναπνεύσιμος αμίαντος δεν εντοπίστηκε σε κανένα από τα δείγματα και ότι η απελευθέρωση αναπνεύσιμων ινών αμιάντου από την άμμο είναι «απίθανη», εκτός αν η άμμος «υποβληθεί σε μηχανική επεξεργασία», όπως σύνθλιψη ή κονιορτοποίηση.

Σημειώνεται πως ο αμίαντος - απαγορευμένη ουσία στην Αυστραλία - γίνεται επικίνδυνος όταν οι ίνες του εισπνέονται. Μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους πνεύμονες και ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Τα προϊόντα άμμου, τα οποία εισάγονται από την Κίνα και πωλούνται σε όλη την Αυστραλία μεταξύ 2020 και 2025, διατίθενται από πολλές αλυσίδες ειδών γραφικής ύλης, μεταξύ των οποίων και μία από τις πιο δημοφιλείς της χώρας, η Officeworks.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση ανάκλησης είναι: Kadink Sand (1,3kg), Educational Colours – Rainbow Sand (1,3kg) και Creatistics – Coloured Sand (1kg).

Το υπουργείο εξέδωσε επίσης εθελοντική ανάκληση για τα EC Rainbow Sand (1,3kg) και Creatistics – Coloured Sand (1kg), ως «προληπτικό μέτρο» μετά τις δοκιμές στην Αυστραλία.

Επιπλέον, η Officeworks έχει ανακαλέσει τα Kadink six-piece decorative sand, KD Plain Sand (1,3kg) και KD Magic Sand (2kg) σε φυσικό και μωβ χρώμα.

Η Υβέτ Μπέρι, υπουργός Παιδείας της ACT (Επικράτεια Αυστραλιανή Πρωτεύουσα), δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνταν «σε ορισμένα δημόσια σχολεία μας για αισθητηριακό παιχνίδι και για καλλιτεχνικές και χειροτεχνικές δραστηριότητες».

«Κατανοώ ότι αυτά τα νέα μπορεί να αναστατώσουν τις οικογένειες», πρόσθεσε. «Το κλείσιμο των σχολείων θα επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο και την αποκατάσταση».

Πηγή: BBC