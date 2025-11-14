Αντίθετα με τις προηγούμενες εκδοχές του, το πιο πρόσφατο κείμενο που διανεμήθηκε αναφέρεται σε - μελλοντικό - παλαιστινιακό κράτος.

Η Ουάσιγκτον παρότρυνε χθες Πέμπτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να «ενωθεί» και να εγκρίνει σχέδιο απόφασης με το οποίο θα ενστερνιστεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας εναντίον των «σοβαρών» αρνητικών συνεπειών για τους Παλαιστίνιους σε διαφορετική περίπτωση.

«Οι προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια τώρα - καθώς η συμφωνία για την απόφαση τελεί υπό ενεργή διαπραγμάτευση - έχουν σοβαρές, απτές και εντελώς αποφευκτές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη και παροτρύνουμε το Συμβούλιο (Ασφαλείας) να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη», συνεχίζει το κείμενο, που κάνει λόγο για «ιστορική ευκαιρία να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή» μέσω της «υποστήριξης» του σχεδίου απόφασης.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αμερικανοί άρχισαν επίσημα διαπραγματεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ για σχέδιο απόφασης που «υποστηρίζει» το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η τρίτη εκδοχή του κειμένου, που περιήλθε χθες σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» πάντα τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» της οποίας υποτίθεται θα ηγείται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και θα είναι όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης», με εντολή ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2027.

Ακόμη, «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος...

Αντίθετα με τις προηγούμενες εκδοχές του, το πιο πρόσφατο κείμενο που διανεμήθηκε αναφέρεται σε - μελλοντικό - παλαιστινιακό κράτος.

Μετά τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και αφού προχωρήσει η ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας «μπορεί εντέλει να υπάρχουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει το κείμενο, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ θα προωθήσουν «διάλογο ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους» για να κλειστεί συμφωνία με «πολιτικό ορίζοντα προς ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε προχθές Τετάρτη αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του σχεδίου αυτού, κάνοντας λόγο για «πρόοδο ως προς τη φρασεολογία» και εκφράζοντας την προσδοκία πως θα υιοθετηθεί «πολύ σύντομα».

Αν και φαίνεται πως αρκετά κράτη μέλη του ΣΑ καταρχήν τάσσονται υπέρ της δημιουργίας της «επιτροπής ειρήνης» και της διεθνούς δύναμης, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν πως υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το κείμενο: ιδίως για την απουσία μηχανισμού ελέγχου από το Συμβούλιο Ασφαλείας, για τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής και για συγκεκριμένες διαστάσεις της εντολής της ΔΔΣ.

Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η ρωσική διπλωματία υπέβαλε προς συζήτηση και διαπραγμάτευση δικό της σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της πίεσης της Ουάσιγκτον για την υιοθέτηση αμερικανικού κειμένου, που θα ενστερνίζεται το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που συμβουλεύτηκε το ρωσικό κείμενο.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε σημείωμά της προς τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ χθες ότι το δικό της σχέδιο είναι «αντιπρόταση», «εμπνευσμένη» από το αμερικανικό.

«Σκοπός του σχεδίου μας είναι να επιτρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει ισορροπημένη, αποδεκτή και ενιαία προσέγγιση για να επιτευχθεί βιώσιμο τέλος των εχθροπραξιών», σύμφωνα με το σημείωμα.

Το ρωσικό σχέδιο ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προτείνει «επιλογές» όσον αφορά τη ΔΔΣ, ενώ δεν αναφέρεται στην «επιτροπή ειρήνης» υπό τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.