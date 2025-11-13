Ο Τραμπ έχει δώσει προθεσμία στο ΒBC μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής για να συμμορφωθεί με τους όρους του.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για ένα επεισόδιο του Panorama, όπου μόνταρε ομιλία του, αλλά απέρριψε τα αιτήματά του για αποζημίωση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν θα προβάλει ξανά το πρόγραμμα.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν να μηνύσουν το BBC ζητώντας αποζημίωση 1 δισ. δολαρίων εκτός εάν η εταιρεία εκδώσει ανάκληση, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει. Αυτοί ήταν οι τρεις όροι του, η προθεσμία των οποίων εκπνέει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Η συγγνώμη από πλευράς BBC ακολουθεί την αποκάλυψη ενός δεύτερου παρόμοια επεξεργασμένου κλιπ, που μεταδόθηκε στο Newsnight το 2022, από την Daily Telegraph. Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε πως «οι δικηγόροι του BBC έγραψαν στην νομική ομάδα του Προέδρου Τραμπ απαντώντας σε επιστολή που ελήφθη την Κυριακή. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε ξεχωριστά μια προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο, διευκρινίζοντας στον Πρόεδρο Τραμπ ότι αυτός και η εταιρεία λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα.

»Το BBC δεν σχεδιάζει να αναμεταδώσει το ντοκιμαντέρ Trump: A Second Chance? σε καμία πλατφόρμα του BBC» πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διευκρίνισε ωστόσο ότι «ενώ το BBC λυπάται ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο, διαφωνούμε κάθετα ότι υπάρχει βάση για ισχυρισμό δυσφήμισης».

Οι όροι του Τραμπ

Οι δικηγόροι του Τραμπ έθεσαν τρία αιτήματα στο BBC, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης.

-Άμεση έκδοση πλήρους και δίκαιης ανάκλησης του ντοκιμαντέρ και οποιωνδήποτε άλλων ψευδών, δυσφημιστικών, υποτιμητικών, παραπλανητικών και εμπρηστικών δηλώσεων σχετικά με τον Πρόεδρο Τραμπ

- Άμεση έκδοση συγγνώμης για τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές, παραπλανητικές και εμπρηστικές δηλώσεις σχετικά με τον Πρόεδρο Τραμπ.

- Κατάλληλη αποζημίωση του Προέδρου Τραμπ για τη ζημία που προκλήθηκε.

Η επεξεργασία της ομιλίας Τραμπ

Στην ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους γερουσιαστές, τους βουλευτές και τις γυναίκες μας».

Στο πρόγραμμα Panorama του BBC ωστόσο εμφανίστηκε να λέει μετά από επεξεργασία στο μοντάζ: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο... και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε σκληρά». Τα δύο κομμάτια που ενώθηκαν κατά το μοντάζ, είχαν χρονική απόσταση στην ομιλία Τραμπ 50 λεπτά.

Με πληροφορίες του BBC