Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στην Κύπρο μετά τα 5,1 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» το πρωί το νησί.

Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησε πριν από λίγο την Κύπρο. Η νέα σεισμική δόνηση σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, σημειώθηκε 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, ο σεισμός είναι εντάσεως 5,3 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου. Η αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου ανέφερε μέγεθος 5,9 Ρίχτερ, το οποίο αργότερα αναθεωρήθηκε σε 5,3 Ρίχτερ. Η περιοχή είναι γνωστή για την έντονη σεισμικότητά της με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν την έντονη σεισμική δραστηριότητα που είναι σε πλήρη εξέλιξη από το μεσημέρι στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματίες, ενώ οι αρχές της Πάφου βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για το νέο σεισμό των 5,3 Ρίχτερ

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «έχουμε ένα ακόμη σεισμό αρκετά δυνατό στα νοτιοδυτικά της Κύπρου με μέγεθος 5.3 Ρίχτερ. Η σεισμική δραστηριότητα είναι σε εξέλιξη και δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Θα χρειαστούμε περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες για να συναξιολογήσουμε όλη τη σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται από το πρωί για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε με περισσότερη εμπιστοσύνη αν έχει γίνει ο κύριος σεισμός. Κατά συνέπεια είμαστε σε αναμονή περισσότερων επιστημονικών στοιχείων. Το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής είναι να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει ή όχι ο κύριος σεισμός, το οποίο ενδεχόμενο το αφήνω ανοιχτό. Η περιοχή έχει αξιολογο σεισμικό παρελθόν διότι έχουνγίνει σεισμοί με μεγέθη που έφτασαν μέχρι τα 6.6 Ρίχτερ. Είναι μια από τις πιο ενεργές περιοχές του κυπριακού σεισμικού τόξου.»

Η αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου ήταν πως ο σεισμός που σημειώθηκε στις 16:23 είχε μέγεθος 5,9 Ρίχτερ.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα αναθεώρησε το μέγεθος της δόνησης σε 5,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος ήταν 14 χιλιόμετρα.

Η δόνηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Υπενθυμίζεται ότι πρώτος σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (12/11), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, ενώ ακολούθησαν έως και οκτώ μετασεισμοί μικρότερης έντασης σύμφωνα με το Philenews.com 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ, 4,6 Ρίχτερ, 2,3 Ρίχτερ, 2,2 Ρίχτερ, 4 Ρίχτερ, 3 Ρίχτερ, 2,6 Ρίχτερ.

Ζημιές από τον σεισμό στην Μονή Αγίου Νεοφύτου

Zημιές σε τοιχογραφίες εντός του ναού του μοναστηριού, σε εξωτερικούς τοίχους, στην τοιχοποιία του αιθρίου και σε εσωτερικά δωματίων, προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το πρωί και στη φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου, στην περιοχή της Τάλας. Οι ζημιές σύμφωνα με το Philenews.com αφορούν κυρίως σε ρωγμές στην τοιχοποιία και σε πτώση μικρών τεμαχίων τσιμέντου ή πετρών από εξωτερικούς τοίχους του μοναστηριού.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι υπέστησαν ζημιές και τοιχογραφίες εντός της εκκλησίας της μονής και όπως δήλωσε στον «Φ» ο Ηγούμενος της, Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, το πρωί αύριο θα μεταβεί στον χώρο το Τμήμα Αρχαιοτήτων για να εκτιμήσει το μέγεθος τους και να τροχοδρομήσει τις ενέργειες επιδιόρθωσης τους. Ωστόσο δεν καταγράφηκαν ζημιές σε χώρους της μονής όπου φυλάσσονται σπάνια ή μεγάλης αξίας θρησκευτικά κειμήλια.