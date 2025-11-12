Ο Ήλιος στέλνει φορτισμένα σωματίδια (πλάσμα) προς τη Γη. Όταν αυτά συγκρούονται με το μαγνητικό πεδίο της Γης, το πεδίο «ταράζεται», δημιουργώντας γεωμαγνητική καταιγίδα.

Το Βόρειο Σέλας έκανε τη μαγευτική εμφάνισή του σε περιοχές του Τέξας το βράδυ της Τρίτης, ενόψει μιας ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας που πλησιάζει στην Γη.

Όπως διαβάζουμε στο Fox News, αρκετές εκρήξεις ενέργειας από τον ήλιο - γνωστές ως εκτινάξεις στεμματικής μάζας (CME) - αναμένεται να φτάσουν στο μαγνητικό πεδίο της Γης τις επόμενες δύο νύχτες, ενώ το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού προειδοποιεί για «σοβαρή» γεωμαγνητική καταιγίδα G4.

Η καταιγίδα μπορεί να καταστήσει ορατό το Σέλας ακόμη και σε περιοχές στα νότια, ακόμη και στην Αλαμπάμα, ενώ μπορεί προσωρινά να διαταράξει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τις επικοινωνίες.

Οι ηλιακές καταιγίδες κατατάσσονται σε μια κλίμακα από G1 έως G5, από μικρής έως ακραίας έντασης. Σύμφωνα με τη National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), μια καταιγίδα κατηγορίας G4 θεωρείται σοβαρή και μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον έλεγχο τάσης σε διάφορες περιοχές.

Τέτοιου μεγέθους καταιγίδες μπορούν να διαταράξουν κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των κινητών δικτύων και των ραδιοεπικοινωνιών.

Σημειώνεται πως μια γεωμαγνητική καταιγίδα είναι μια σημαντική διαταραχή του μαγνητικού πεδίου της Γης, που προκαλείται όταν μεγάλα ποσά ενέργειας από τον ηλιακό άνεμο ή από μια ηλιακή έκρηξη αλληλεπιδρούν με τη μαγνητόσφαιρα της Γης.

